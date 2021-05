Estoril, FP2: Razgatlioglu bleibt vorne, Folger P9

Keiner war am ersten Tag in Estoril schneller als Razgatlioglu

Im zweiten freien Training in Estoril bleibt die Zeit von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu aus der Vormittagssession unangetastet. Jonas Folger als Neunter zweitschnellster BMW-Pilot hinter Eugene Laverty (6.)

Nach einer 27-jährigen Pause gastierte die Superbike-WM erst zum dritten Mal auf der Rennstrecke in Estoril. War es im Vorjahr Mitte Oktober das spannende Finalwochenende der seriennahen Weltmeisterschaft, ist es dieses Jahr nur wenige Tage nach den Rennen im MotorLand Aragón die zweite Veranstaltung.

Im ersten freien Training setzte der türkische Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu die erste Duftmarke. Mit seiner Zeit von 1:36,920 Minuten blieb er nicht nur als einziger Pilot unter der 1:37-Minuten-Marke, er distanzierte Serien-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) um nicht weniger als 0,581 Sekunden. Auf der dritten Stelle landete mit Alex Lowes (Kawasaki).

Eine starke Vorstellung zeigte Jonas Folger mit Rang 7. Weniger Glück hatten Alvaro Bautista (Honda), der gleich zweimal zu Boden musste, und BMW-Werkspilot Michael van der Mark, der die meiste Zeit an der Box verbrachte, weil sich die Behebung eines technischen Problems lange hinzog. Der Niederländer konnte nur die letzten fünf Minuten auf Zeitenjagd gehen.

Es war auch wieder Razgatlioglu, der im zweiten freien Training übernahm. Bereits in seiner ersten Runde blieb er mit 1:37,468 nur unwesentlich langsamer als in der ersten Session. Nach nur einem Umlauf landete Bautista zum dritten Mal an diesem Tag auf seinem Hosenboden. In Kurve 1 rutschte dem Spanier das Vorderrad seiner Honda weg.

Nach zehn Minuten ist Tito Rabat das zweite Sturzopfer. Der spanische Superbike-Rookie ist zum Zeitpunkt seines Ausrutschers an der 15. Stelle. Er schafft es aus eigener Kraft zurück an die Box, um seine Ducati einem kurzen Check unterziehen zu lassen. Tom Sykes (BMW) macht es in Kurve 1 Bautista nach. Der erfahrene Brite schmeißt sein Motorrad beim Versuch seinen zehnten Platz zu verbessern neben die Strecke.

Nach zwei Drittel der 45-minütigen Trainingszeit lautet die Reihenfolge Razgatlioglu, Scott Redding (Ducati), Rea, Lowes, Garrett Gerloff (Yamaha), Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Eugene Laverty (BMW), Jonas Folger (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) und Leon Haslam (Honda). Für Chaz Davies (Ducati) ist das Training wegen eines technischen Defekts vorzeitig vorbei.

Auch in den letzten Minuten kommt niemand auch nur annähernd an die Zeit von Razgatlioglu vom Vormittag heran, auch deshalb, weil durch den heftigen Abflug von Kohta Nozane (Yamaha) in der Zielkurve das Training 2:36 Minuten vor Schluss abgebrochen werden muss. Der Japaner wird zum Check-up ins Medical Center gebracht.

Weil das Training nach der Reinigung der Strecke nochmals aufgenommen wird, erhalten die Fahrer eine letzte Chance, in einer einzigen Runde ihre Zeiten zu unterbieten, aber nur Rinaldi gelingt eine wesentliche Verbesserung, während Razgatlioglu nach einer Offroad-Einlage einen Sturz nur mit viel Glück verhindern kann.

Ergebnis Superbike-WM Estoril, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:36,920 min

2. Scott Redding, Ducati, 1:37,334

3. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:37,501

4. Alex Lowes, Kawasaki, 1:37,604

5. Michael Ruben Rinaldi, Ducati, 1:37,815

6. Eugene Laverty, BMW, 1:37,853

8. Chaz Davies, Ducati, 1:37,896

9. Jonas Folger, BMW, 1:37,941

10. Tom Sykes, BMW, 1:38,170

11. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:38,254

12. Michael van der Mark, BMW, 1:38,293

13. Leon Haslam, Honda, 1:38,427

14. Tito Rabat, Ducati, 1:38,469

15. Alvaro Bautista, Honda, 1:38,469

16. Lucas Mahias, Kawasaki, 1:38,808

17. Axel Bassani, Ducati, 1:38,716

18. Kohta Nozane, Yamaha, 1:39,036

19. Isaac Vinales, Kawasaki, 1:39,237

20. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:39,723

21. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:41,878

22. Loris Cresson, Kawasaki, 1:41,205