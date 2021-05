Jonas Folger: «Kann sein, dass ich was falsch mache»

Platz 18 im Sprintrennen und Ausfall im zweiten Hauptrennen: Der Sonntag der Superbike-WM in Estoril ist für Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW zum Vergessen.

Mit Startplatz 11 zeigte Jonas Folger auf dem Circuito do Estoril nahe Lissabon eine ordentliche Trainingsleistung, doch nutzen konnte er diese Ausgangsposition in den Rennen nicht.



Das erste Hauptrennen am Samstag wurde ihm von einem mangelhaften Reifen ruiniert, der keinen Grip aufbaute. Das Sprintrennen am Sonntagvormittag beendete er nur als 18., und im zweiten Hauptrennen musste er seine BMW in der dritten Runde mit defekter Benzinpumpe abstellen.

«Das Motorrad wurde zum Sprintrennen besser, den großen Sprung haben wir an diesem Wochenende aber nicht geschafft», räumte Folger im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com in der BMW-Hospitality in Estoril ein. «Wir konnten uns im Rennen nicht dort platzieren, wo wir im Training über ein oder zwei Runden landen. Ich hatte in den ersten zwei Rennen schlechte Starts und schlechte erste Runden. Der letzte Start war etwas besser, ich hatte das Gefühl, dass ich in die Punkte hätte fahren können. Haslam wurde Zwölfter, mit dem hätte ich mitfahren können. Aber ich kam ja nur zwei Runden weit.»

Michael van der Mark sorgte als Sechster für das beste BMW-Ergebnis, der Niederländer verlor gute 15 sec auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki). Aufgrund des ähnlichen Fahrstils, ist van der Mark Folgers erster Gradmesser.

«Ich wüsste auch gerne, weshalb ich im Rennen im Gegensatz zum Training so viele Plätze verliere», grübelte der Deutsche Meister. «Im Training passt es immer wieder für zwei oder drei Runden, dass ich eine ordentliche Zeit fahren kann. Im Rennen baue ich zu viele Fehler ein, habe einen schlechten Start oder erwische wie im ersten Lauf einen schlechten Reifen. Keine Ahnung, für uns alle ist es gerade nicht leicht. Ziel wäre gewesen, dass ich wenigstens einen BMW-Fahrer schlage, aber davon sind wir momentan weit entfernt.»



Tom Sykes wurde im zweiten Hauptrennen Siebter, Eugene Laverty Achter.

«Wir haben alle Daten, um nach vorne zu kommen», unterstrich Folger. «Jetzt müssen wir herausfinden, woran es liegt. Ob es wirklich die Abstimmung ist, es kann auch sein, dass ich als Fahrer etwas falsch mache. Dass ich eine Kleinigkeit übersehen habe und das Motorrad anders bremsen oder einlenken muss. Wir müssen die Daten aller BMW-Fahrer übereinanderlegen und mit meinen Runden vergleichen. Erst dann können wir uns sicher sein und wissen, woran es fehlt und woran es lag, dass wir nicht so konkurrenzfähig waren.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Buatista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.