Michael van der Mark: BMW fehlt’s nur noch an Schwung

Mit den Rängen 7 und 6 in den beiden Superbike-Hauptrennen in Estoril sorgte Michael van der Mark für die besten BMW-Ergebnisse. In der Weltmeisterschaft liegt der Niederländer auf Rang 7.

Nach durchwachsener Superpole und Startplatz 12 hatte Michael van der Mark in allen Rennen in Estoril viel Arbeit vor sich. Im ersten Hauptrennen am Samstagnachmittag brauste er auf Rang 7. Weil er im Sprintrennen am Sonntagmorgen, dessen Top-9 die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen bilden, lediglich 13. wurde, stand der 28-Jährige nur auf Startplatz 14. Von dort fuhr van der Mark bis auf Platz 6 nach vorne, profitierte aber von den Stürzen von Gerloff, Rinaldi und Redding.

«Das Warm-up am Morgen war richtig gut», urteilte van der Mark. «Zumindest habe ich mich gut gefühlt – ich war konstant unterwegs. Auch für das Superpole-Race hatte ich ein gutes Gefühl. Aber im Warm-up hatten wir eine Kleinigkeit am Bike geändert. Das hat gut funktioniert, aber sobald die Temperaturen gestiegen sind, hatte ich leichte Schwierigkeiten. Deshalb war das Superpole-Race nicht ideal und wir haben sogar noch zwei Startplätze eingebüßt. Aber egal: Im zweiten Rennen war es wesentlich wärmer als am Samstag, also haben wir etwas gepokert und uns für den weichen SCX-Reifen entschieden. Das war die richtige Wahl. Am Start ging es etwas durcheinander – ich hatte einen guten Start, aber in allen drei Rennen hatte ich etwas Pech und konnte in der ersten Kurve keine Plätze gutmachen. Doch am Ende konnte ich eine recht konstante Pace fahren. Ich hatte die Gelegenheit, einigen Fahrern zu folgen und denke, dass wir mit unserem Bike einen riesigen Fortschritt gemacht haben. Vor allem über die Renndistanz und wenn es darum geht, die Reifen zu schonen. Wir müssen nur noch etwas mehr Schwung aus den Kurven heraus finden, das sollte unser nächster großer Schritt sein, um das Bike weiter zu verbessern.»

Mit 40 Punkten liegt van der Mark nach sechs Rennen auf dem siebten Gesamtrang, Garrett Gerloff (Yamaha, 42) und Chaz Davies (Ducati, 48) sind in Reichweite.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.