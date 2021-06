SBK-Premiere in Most: Ein Blindflug für die Teams

Das Autodrom in Most

Vom 6. bis 8. August 2021 kommt die Superbike-WM zum ersten Mal nach Most in Tschechien. Damit sich niemand einen Vorteil erarbeiten kann, wollen die Teams ein Gentlemen’s Agreement vereinbaren.

Die Rennstrecke in Most ist für die Teams im SBK-Paddock und auch für die meisten Fahrer Neuland. Für gewöhnlich versuchen die Teams auf neuen Strecken zu testen, bevor sie dort zum ersten Rennen anrücken. So waren zum Beispiel in Navarra, 2021 ebenfalls zum ersten Mal in Kalender, bereits zahlreiche Fahrer unterwegs.

Für Most gestaltet sich das schwierig. Die Werksteams von Ducati und Yamaha haben unabhängig voneinander die Rennstreckenbetreiber kontaktiert und nach Testtagen angefragt. Dabei stellte sich heraus, dass es mit dem bestehenden SBK-Kalender, bereits gebuchten Track-Days auf dem Most Circuit und Tagen, die als Vorbereitung für Veranstaltungen notwendig sind, keine verfügbaren Testtage mehr gibt.

Die einzige Möglichkeit wäre, die Strecke stundenweise zu buchen oder sich bei einem Track-Days-Veranstalter einzukaufen. Weil Aruba Ducati und Pata Yamaha davon überzeugt sind, dass das den gewaltigen Aufwand für so einen Test nicht rechtfertigt, haben sie allen anderen Teams den Vorschlag eines Gentlemen’s Agreements unterbreitet, auf Tests in Most vor dem Rennen zu verzichten. Damit alle auf dem gleichen Stand sind, wenn ab 6. August in Böhmen gefahren wird.

Stattdessen haben die Teams mit Promoter Dorna und der FIM Kontakt aufgenommen und angefragt, ob zum Beispiel ein zusätzliches Training am Donnerstag vor dem Event möglich wäre: Um grundlegende Daten zu sammeln, was der Sicherheit zuträglich wäre.

Seit 25. Mai läuft der Ticketverkauf für den Event, denn die tschechische Regierung in Prag erlaubt ab August Outdoor-Veranstaltungen unter Einhaltung bestimmter Regeln mit Publikum. «Die Tickets im Vorverkauf haben einen Sonderpreis», erklärte Jakub Krafek, der in Most für das Marketing zuständig ist. «Sollte es zu weiteren Lockerungen kommen, die mehr Zuschauer erlauben, wird auch der Zugang zum Fahrerlager möglich sein. Die Tickets werden dann zum normalen Vorverkaufspreis angeboten. Eintrittskarten, die direkt am Rennwochenende gekauft werden, haben einen etwas höheren Preis.»

Die Industriestadt Most, zu deutsch Brüx, liegt in Nordböhmen, hat knapp 70.000 Einwohner und ist von Zwickau, Chemnitz und Dresden nur um die 100 Kilometer entfernt. Da es auch 2021 keine Superbike-WM in Deutschland gibt, ist Most eine Alternative für die deutschen Fans. Ein Wochenendticket wird derzeit mit 98 Euro beworben.

Das Autodrom Most wurde zwischen 1978 und 1983 gebaut und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky. Eine Runde misst 4,219 km, die Strecke ist zwischen 12 und 14 Meter breit und verfügt über 21 Kurven, 9 links und 12 rechts. Den Rundenrekord hält der Tscheche Karel Hanika, er fuhr im September 2019 mit einer BMW S1000RR 1:35,471 min.

Kalender der SBK-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien