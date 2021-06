Alvaro Bautista: SBK leidet nicht unter MotoGP-Pleite

«Ich hatte mehr Verbesserungen erwartet», zog Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista nach den ersten beiden Events der Superbike-WM 2021 ein Fazit. «Aber es ist sehr kompliziert.»

25 Punkte aus sechs Rennen sind die magere Ausbeute von Honda-Star Alvaro Bautista nach den ersten beiden SBK-Events in Aragon und Estoril. Zwei siebte Plätze sind seine besten Leistungen, der Spanier liegt nur auf dem elften WM-Rang.



Bautista hat den Speed für die Top-6, doch ständig läuft etwas schief. In Aragon streikte beim Schalten mehrfach die Elektronik. In Estoril stürzte er dreimal im freien Training und musste von Startplatz 18 losfahren, nachdem ihm seine beste Runde in der Superpole gestrichen wurde, weil er sie unter gelber Flagge fuhr.

«Unsere Resultate widerspiegeln nicht die wahre Performance», betont der Vizeweltmeister von 2019. «Mehr als die Top-5 sind momentan aber nicht möglich. Ich hatte mehr Verbesserungen erwartet. Im Winter bin ich nicht sehr viel gefahren, mein Gefühl für das Motorrad war aber nicht so schlecht. Trotzdem habe ich für die Rennen ein besseres Gefühl und auch eine bessere Performance erwartet. Wir straucheln stark mit der Elektronik und der Traktion, es fehlt an Konstanz bei wechselnden Bedingungen. Je nachdem wie ich fahre, verändert sich das Bike sehr. Ich muss extrem präzise fahren, sonst reagiert das Motorrad auf einmal anders. Das ist alles sehr kompliziert. Es ist nicht so, dass uns viel fehlt. Aber wir verlieren überall ein bisschen. Es wäre einfacher, wenn wir in einem Punkt schlecht wären und diesen verbessern müssten. Nein, das Motorrad muss insgesamt besser werden. Aber das ist schwierig. Konzentrieren wir uns auf die Bremse, fehlt es an Traktion. Dann konzentrieren wir uns auf die Traktion und es fehlt an Motorbremse. Wir reden immer von einem Paket. Es ist nicht einfach etwas zu finden, das uns dabei hilft, einen Schritt nach vorne zu machen.»

In der MotoGP-WM liegt Pol Espargaro nach sechs Rennen als bester Honda-Pilot auch nur auf dem elften Gesamtrang, trotz der Rückkehr von Marc Marquez gelang Honda in dieser Saison noch kein Podestplatz.



Bautista glaubt nicht, dass die MotoGP-Pleite Auswirkungen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der Honda Racing Corporation in der Superbike-WM hat. «Die Ingenieure in Japan für MotoGP und Superbike sind dieselben», erklärte der 36-Jährige. «Für sie sind beide Meisterschaften sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass wir schlecht sind, weil sie sich auf MotoGP konzentrieren, nein nein. Wir haben gute Unterstützung von HRC, aber es ist sehr schwierig. In MotoGP fahren sie mit Prototypen und straucheln auch.»