BMW in Misano: Erster Podestplatz seit 20 Monaten?

Seit dem 29. September 2019 wartet BMW auf einen Podestplatz in der Superbike-WM, außerdem auf den ersten mit der neuen M1000RR. «Misano liegt uns», sagt die Teamführung zum bevorstehenden Event in Italien.

BMW ist in den letzten Jahren nicht eben erfolgsverwöhnt in der Superbike-WM. 2019 kehrte der bayerische Hersteller werksseitig zurück, Tom Sykes sorgte im ersten Jahr mit der damals neuen S1000RR für vier Podestplätze, zuletzt als Dritter im ersten Hauptrennen in Magny-Cours am 29. September 2019.



2020 ging BMW mit Sykes und Eugene Laverty leer aus, mit der neuen M1000RR ist Platz 4 von Sykes im zweiten Hauptrennen in Aragon die bisherige Bestleistung. Teamkollege Michael van der Mark ist als Gesamt-7. Bestplatzierter des BMW-Quartetts, zudem neben den Werksfahrern noch Laverty und Jonas Folger gehören.

«Wir reisen mit einer guten Portion Optimismus nach Misano», sagte Marc Bongers, BMW Motorsport Direktor, wenige Tage vor dem dritten Event in Italien. «Die ersten beiden Saisonrunden im MotorLand Aragón und Estoril wurden auf Rennstrecken ausgetragen, von denen wir bereits im Vorfeld wussten, dass sie für uns eine Herausforderung sind. Dennoch haben wir dort zufriedenstellende Ergebnisse erreichen können. Und was noch viel wichtiger ist: Wir konnten unsere neue BMW M1000RR ausgiebig unter Rennbedingungen testen und wissen, wo ihre Stärken liegen und an welchen Bereichen wir arbeiten müssen. In Misano ist die Situation eine andere. Wir verbinden gute Erinnerungen mit Misano und konnten dort bereits 2019, als dort zum letzten Mal gefahren wurde, zeigen, dass uns der Kurs liegt. Der erste Podiumsplatz mit Tom ist natürlich unvergessen. Nun sind wir zuversichtlich, uns in Misano auch mit der neuen M RR stark präsentieren zu können.»

Teamchef Shaun Muir ergänzte: «2019 war ein sehr guter Event für das BMW-Team, wenn wir nun mit der M1000RR dort antreten, haben wir eine gute Möglichkeit zu sehen, wie wir uns verbessert haben. Hoffentlich können wir den Erfolg von 2019 wiederholen. Michael und Tom wissen nach Estoril, welche Richtung sie einschlagen müssen. Michaels Gefühl für die Elektronik seiner M RR wird immer besser, und das ist sehr wichtig. Er hat inzwischen wirklich das Gefühl, dass das Bike genau das machen kann, was er sich wünscht. Das ist ein wichtiger Schritt, und er hat in diesem Bereich viel Vertrauen. Tom feilt noch daran, welchen Weg er mit dem Chassis einschlagen soll, daran werden wir in den Trainings am Freitag arbeiten. Aber Tom findet hoffentlich schnell in einen guten Rhythmus und kann sich dann auf die Superpole und die Rennen vorbereiten. Wir hoffen auf gute Bedingungen und reibungslose Rennen ohne Wetterkapriolen, denn laut Wetterbericht kann es Gewitter geben. Wir sind zuversichtlich, dass uns die Strecke liegen sollte und sind bereit, loszulegen.»

Auf einen Sieg in der Superbike-WM wartet BMW seit dem 1. September 2013, damals gewann Chaz Davies auf dem Nürburgring.

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.