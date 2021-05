Scott Redding: Erst gestürzt, dann auch noch bestraft

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea setzte Scott Redding im zweiten Rennen in Estoril so lange unter Druck, bis sich der Engländer im Kiesbett wiederfand. Nach zwei Events liegt der Ducati-Star bereits 38 Punkte hinten.

Mit seinem Sieg im ersten Superbike-Rennen am Samstag hatte Ducati-Werksfahrer Scott Redding seinen Rückstand in der Weltmeisterschaft auf acht Punkte gegenüber Jonathan Rea (Kawasaki) reduziert.



Am Sonntag der Tiefschlag: Während Rea das Sprintrennen am Vormittag gewann, wurde Redding nur Dritter.



Das war noch zu verschmerzen, weil die Differenz zwischen dem ersten und dem Dritten nur fünf Punkte beträgt.

Der Sturz im zweiten Hauptrennen am Nachmittag wiegt deutlich schwerer, das waren mindestens 20 Punkte, die Redding in den Kies schmiss.



Die ersten 14 von 21 Runden kreuzte der Engländer als Führender den Zielstrich auf der ein Kilometer langen Geraden auf dem Circuit do Estoril. In Runde 15 ging Rea, der auf dem härteren SC0-Hinterreifen unterwegs war, während Redding den weichen SCX montiert hatte, an seinem Gegner vorbei. Eine Kurve später rutschte Redding das Vorderrad seiner V4R weg und er fand sich im Kiesbett wieder.

Zwar fuhr der Vizeweltmeister weiter und kam als 14. ins Ziel, bekam nach dem Rennen aber wegen Frühstarts eine Sechs-Sekunden-Strafe aufgebrummt, die ihn auf Platz 16 zurückwarf – womit er punktemäßig leer ausging.

«Ich fuhr so gut und habe perfekt auf die Reifen geachtet», beschrieb Redding seine ersten Runden. «Dann ließ der Vorderreifen etwas nach und Jonathan holte etwas auf. Als er an mir vorbei war, wollte ich ihn nicht wegfahren lassen und mir rutschte das Vorderrad weg. Mir tut es leid für das Team und ich ärgere mich über mich. Bis dahin hatte ich es unter Kontrolle, ich hätte dieses Rennen gewinnen müssen. Und dann machte ich den Fehler, von dem ich immer sagte, dass ich ihn dieses Jahr nicht machen darf. Ich hätte ruhig bleiben müssen. Aber das ist schwierig, wenn du gegen einen sechsfachen Weltmeister kämpfst. Wenn er hinter dir ist, dann musst du für alles gerüstet sein. Ich wusste nicht, wie genau seine Pace aussieht. Jetzt ist das einfach zu sagen. Aber in dem Moment wusste ich nicht, ob er 0,1 oder 0,3 sec schneller ist oder mich aufhalten wird. Deshalb wollte ich ihm erst gar nicht diese Möglichkeit geben. Unsere Strategie war, dass ich so früh wie möglich die Spitze übernehme.»

Zu seinem Frühstart sagte Redding: «Ich dachte mir schon, dass das knapp war. Die ersten drei Runden habe ich fest damit gerechnet, dass sie mir auf der Boxentafel eine Strafe anzeigen, aber sie kam nicht. Am Start war es ganz seltsam, als läge ein Schatten auf der Ampel.»

Rea führt die Weltmeisterschaft nach sechs Rennen mit 110 Punkten an, ihm folgen Toprak Razgatlioglu (Yamaha, 75) und Redding (72).

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.