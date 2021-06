Kawasaki von Jonathan Rea für 45.601 Euro versteigert

Das Trainingsmotorrad von Jonathan Rea hat einen neuen Eigentümer. Die von Provec Racing aufgebaute Kawasaki ZX-10R erreichte in einer Internet-Auktion einen stolzen Preis.

Bei ebay wurde Ende Mai ein ganz besonderer Leckerbissen zur Ersteigerung angeboten: Eine liebevoll und mit edlen Teilen ausgestattete Kawasaki ZX-10R, die von Jonathan Rea höchstpersönlich bei privaten Trainings gefahren wurde!



Am 25. Mai startete die Auktion und lief über zehn Tage. Innerhalb nur eines Tages wuchs der Startpreis von 25.000 Euro auf 37.000 Euro an, ab dann wurden die Schritte kleiner. Am letzten Auktionstag ging es nur noch um 600 Euro auf den Endpreis von 45.601 Euro nach oben. Insgesamt beteiligten 18 Bieter an der Auktion.

Es handelt sich um eine 2016er-Kawasaki, die sich aktuell in der Werkstatt von Provec Racing in Granollers (ca. 25 km von Barcelona entfernt) befindet. Das Motorrad wurde unter anderem mit einem Showa-Fahrwerk, einem Akrapovic-Auspuffsystem, einer Racing-ECU und vielem mehr für den Einsatz auf der Rennstrecke optimiert. Motor und Verkleidung sind neu. Alle demontierten Serienteile sind Bestandteil der Auktion, die Zulassung für den Straßenverkehr soll möglich sein.



Das Paket beinhaltet die Übergabe im Rahmen eines SBK-Meetings, bei dem man VIP-Gast von Kawasaki sein wird. Natürlich ist ein Treffen mit Jonathan Rea vorgesehen, der einem die Finessen des Motorrades erklären wird.

Was das Motorrad in den Händen eines Könners leistet, zeigte der sechsfache Weltmeister selbst bei Youtube.