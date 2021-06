SBK-WM 2021 in Misano: Nur ein Rennen live im Free-TV

Beim Meeting in Misano konkurriert die Superbike-WM 2021 mit Tennis, Radsport und der Endurance-WM um Sendezeit auf ServusTV und Eurosport. Was man wann und wo im Free-TV sehen kann.

Nach einer Woche Pause geht die Superbike-WM 2021 am kommenden Wochenende in Misano weiter. Neben Superbike-WM und Supersport-WM ist beim einzigen Meeting in Italien auch die 300er-WM-Serie wieder dabei, außerdem debütiert im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft der European-Yamaha-R3-Cup.



Rechtzeitig vor Saisonbeginn verlängerte die Promoter Dorna den Vertrag über die Senderechte der Superbike-WM mit ServusTV um zwei Jahre, mit Eurosport sogar um fünf Jahre. Beide Sendeanstalten haben aber auch Verträge mit anderen Sportarten, die in der Gunst der Zuschauer mitunter höher stehen.

So ist aus Misano bei den zu Discovery gehörenden Sendern Eurosport 1 und Eurosport keine einzige Live-Schaltung geplant, sondern unter anderem Übertragungen des Tennis-Klassikers French Open sowie Radsport und die Endurance-WM aus Le Mans. Ab Sonntagabend gibt es verschiedene Wiederholungen, allerdings auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal ESP2.



Problematisch auch die Programmgestaltung für ServusTV. Wird der erste Superbike-Lauf wegen Tennis am Nachmittag in voller Länge als Wiederholung gezeigt, will der Privatsender aus Österreich aber das zweite Rennen der Superbike-WM live im Free-TV übertragen, unmittelbar davor das Superpole-Race als Wiederholung.

So bekommen Streaming-Angebote für Fans der seriennahen Weltmeisterschaft eine immer größere Bedeutung.



Das einzige kostenlose Angebot bietet die Website von ServusTV, wo alle wichtigen Session im Live-Stream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.



Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 69,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.