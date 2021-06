Scott Redding: «Werde keinen Einspruch einlegen» 11.06.2021 - 18:43 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Gold & Goose Scott Redding

Obwohl er nach einem Motorschaden und einer Strafe die Hälfte des Superbike-Trainings am Freitag in Misano verpasste, landete Ducati-Werksfahrer Scott Redding auf Platz 6 in der kombinierten Zeitenliste.