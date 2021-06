BMW-Team stellt um: Jetzt mit Brembo und Marchesini

Bei den ersten beiden Events der Superbike-WM 2021 in Aragon und Estoril waren alle drei BMW-Teams mit Material von den gleichen Zulieferern unterwegs. Ab Misano gibt’s bei Bremsen und Rädern Abwechslung.

Es war von Beginn an der Plan des neuen BMW-Teams RC Squadra Corse, in den wenigen Bereichen, in denen BMW anderes Material erlaubt, dieses einzusetzen.

Der bayrische Hersteller hält seine Hand über die Abgasanlagen (Akrapovic), Federelemente (Öhlins) und Verkleidungen. So wird garantiert, dass die Werksfahrer Tom Sykes und Michael van der Mark sowie Jonas Folger und Eugene Laverty aus den Satelliten-Teams Bonovo MGM und RC Squadra Corse mit der Abstimmung und Entwicklung der M1000RR in Richtungen arbeiten, von denen alle profitieren.

Bei den ersten beiden Events in Aragon und Estoril hatten auch alle Bremsanlagen von Nissin und Räder von PVM montiert. In Misano wurde am späten Donnerstagnachmittag in der Box von RC Squadra Corse fleißig geschraubt und Lavertys BMW mit Bremsen von Brembo bestückt. Die Reifen für das FP1 am Freitagmorgen sind bereits auf die neuen und speziell für die BMW gefertigten Marchesini-Felgen aufgezogen.

Nissin musste sich in der Vergangenheit einige Kritik wegen der Performance seiner Bremsanlagen im Vergleich mit Brembo gefallen lassen. Der japanische Hersteller hat reagiert und über den Winter neben anderem spezielle Bremszangen entwickelt, die bislang nur BMW bekommt.

Dass BMW jetzt auch ein Team auf Brembo hat, kann nur von Vorteil sein: Dann lassen sich die Nissin-Werte direkt mit dem Marktführer vergleichen.

Brembo und die dazugehörige Firma Marchesini sagten gegenüber SPEEDWEEK.com, dass das Material für RC Squadra Corse bereits seit Februar bereitstand. Doch der italienische Hersteller liefert bei neuen Teams nur gegen Vorkasse – was sich in diesem Fall über Monate hinzog.