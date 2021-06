Misano, FP2: Eine Ducati vorne, Kawasaki vor Yamaha

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Misano endete mit der Bestzeit von Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi. Während Yamaha am Nachmittag nicht überzeugte, steigerte sich Kawasaki deutlich.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Superbike-Piloten jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, am Samstagmorgen in FP3 zusätzliche 30. Das ergibt 120 min Training, bevor am Samstag um 11:10 Uhr in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag um 14 Uhr sowie das Sprintrennen am Sonntag um 11 Uhr ausgefahren werden.



Das Wetter am ersten Trainingstag war so, wie man sich es sich zu dieser Jahreszeit in Italien vorstellt. Als das zweite Training um 15 Uhr begann, zeigte das Thermometer 28 Grad Luft- und eine Asphalttemperatur von 48 Grad Celsius an. Im FP1 waren es 26 bzw. 39 Grad Celsius.

Am etwas kühleren Vormittag hatte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:34,848 min für die Bestzeit gesorgt, gefolgt von Michael Rinaldi (Ducati), Garrett Gerloff (Yamaha) sowie die vier Ducati-Piloten Chaz Davies, Axel Bassani und Tito Rabat. Leon Haslam brachte die beste Honda auf Platz 7, Jonathan Rea die beste Kawasaki auf Platz 8 und Michael van der Mark die schnellste BMW auf Rang 10. Jonas Folger aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM kam nur auf Platz 16 (+1,562 sec).



Weil der Misano World Circuit im vergangenen Jahr eine neue Asphaltdecke erhielt, sind die aktuellen Rekorde nur bedingt vergleichtbar. Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2015 in 1:34,720 min. Den Pole-Rekord hält Tom Sykes mit 1:33,640 min, gefahren 2018 auf einer Kawasaki.

Trotz der höheren Temperaturen verbesserte viele Piloten sehr früh im FP2 ihre Rundenzeiten. Weltmeister Jonathan Rea fuhr nach zehn Minuten in 1:35,161 min bereits 0,6 sec schneller als am Vormittag. Wenig später hatte sich auch Markenkollege Lucas Mahias gesteigert, doch eine Runde später stürzte der Franzose im Puccetti-Team. Weitere persönliche Verbesserungen in den Top-10 erreichten auch Alex Lowes (Kawasaki), Tom Sykes (BMW) und Álvaro Bautista (Honda).



Nach 15 Minuten übernahm Michael Rinaldi in 1:35,037 min die Führung im FP2, auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu fehlten dem Italiener nur 0,189 sec. Teamkollege Scott Redding griff erst nach 20 Minuten ins zweite Training ein, weil der Vizeweltmeister nach einer Anhörung durch das FIM WorldSBK Stewards Panel für die ersten 20 Minuten vom FP2 ausgeschlossen wurde – er hatte im FP1 gegen Artikel 3.5.5 des sportlichen Reglements verstoßen.



Alex Lowes brannte bei noch 20 Minuten in 1:34,992 min die erste Rundenzeit am Nachmittag unter 1:35 min in den Asphalt, doch dem Engländer wurde diese Zeit gestrichen. Besser machte es Rinaldi, der zuerst eine 1:34,597 min fuhr und anschließend in 1:34,334 min eine neue Bestzeit vorlegte. Zu diesem Zeitpunkt führte der 25-Jährige um 0,5 sec auf Jonathan Rea und 0,7 sec auf Razgatlioglu!

In den letzten Minuten leisteten sich Chaz Davies (Go Eleven), Tito Rabat (Barni) und Álvaro Bautista (Honda) harmlose Stürze. Die Zeit des Lokalmatadoren hielt jeden Angriff stand. Erster Verfolger des jungen Italieners wurde Alex Lowes mit 0,294 sec Rückstand, gefolgt von Rea, Razgatlioglu, Redding und Bautista.



Die beste BMW stellte Werkspilot Tom Sykes mit 0,9 sec Rückstand auf Platz 8.



Für Jonas Folger ging es am Nachmittag nicht deutlich nach vorne. zwar konnte sich der Bonovo MGM-Pilot um 0,4 sec steigern, mit 1,6 sec Rückstand belegt der IDM-Champion dennoch nur Platz 16.