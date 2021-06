Frust bei Jonas Folger (BMW): «Top-10 weit entfernt»

Als 16. im ersten Superbike-Lauf in Misano schrammte Jonas Folger erneut an den WM-Punkteränge vorbei. Der BMW-Pilot und sein Team Bonovo MGM haben noch keine Lösung für die Probleme gefunden.

BMW erhoffte sich für das Superbike-Meeting in Misano starke Ergebnisse, doch im ersten Rennen konnte sich nur Tom Sykes als Achter einigermaßen in Szene setzen. Werkspilot Michael van der Mark wurde Zehnter, Schlusslicht mit der M1000RR war Jonas Folger vom Team Bonovo MGM.



Als 14. der freien Trainings und als 15. in der Superpole war dem Schwindegger klar, dass bereits das Erreichen der Punkteränge nicht selbstverständlich ist – es wurde Platz 16 mit 38 sec Rückstand auf Sieger Michael Rinaldi (Ducati).

Die vorläufige Bilanz von Folger ist ernüchternd. Von den bisher sieben Rennen fuhr der 27-Jährige nur in einem in die Punkteränge!



«Wir haben unsere Zeit in FP3 verbessert, aber am Ende verbessern sich alle und uns fehlt da noch ein größerer Schritt», stöhnte Folger am Samstagnachmittag. «Unser Ziel ist es nach wie vor, in die Top 10 zu fahren und davon sind wir im Moment etwas entfernt. Zum 16. Platz im Rennen kann ich kann nicht wirklich viel sagen. Das Wochenende war bisher schwierig, wie die vorherigen auch. Wir haben einfach noch nicht die richtige Lösung gefunden.»

Fast das gesamte Rennen über lag der BMW-Pilot nicht weit hinter Leon Haslam (Honda) und Tito Rabat (Ducati). Auf Platz 13 (Kohta Nozane) fehlten am Ende überschaubare drei Sekunden.



«Ich habe das Gefühl, dass ich Einiges hätte besser machen können», gab der Bayer zu. «Das Tempo war nicht besonders schnell, aber mir fehlt einfach das Vertrauen zum Motorrad, um mich in den ersten Runden durchzusetzen. In der drittletzten Kurve habe ich noch einmal versucht, an Tito Rabat vorbeizugehen, bin dabei aber weit gegangen und habe die Punkte verpasst. Wir erleben gerade eine schwierige Zeit, aber wir müssen das Beste daraus machen.»



Mit acht Punkten für seinen achten Platz im zweiten Superbike-Lauf in Aragón belegt Folger in der Gesamtwertung den 18. Rang.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:23,457 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 5,104 4. Scott Redding Ducati + 10,247 5. Alex Lowes Kawasaki + 13,474 6. Alvaro Bautista Honda + 14,766 7. Axel Bassani Ducati + 15,587 8. Tom Sykes BMW + 16,694 9. Andrea Locatelli Yamaha + 23,612 10. Michael Van_Der_Mark BMW + 28,364 11. Lucas Mahias Kawasaki + 28,699 12. Garrett Gerloff Yamaha + 31,757 13. Kohta Nozane Yamaha + 35,395 14. Leon Haslam Honda + 35,603 15. Tito Rabat Ducati + 38,211 16. Jonas Folger BMW + 38,372 17. Isaac Vinales Kawasaki + 47,720 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min NC. Chaz Davies Ducati