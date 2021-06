Misano, Lauf 1: Ducati grandios, seltener Rea-Fehler

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi brachte seine Kritiker mit dem Sieg im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Misano zum Schweigen. Jonathan Rea (Kawasaki) konnte mit Glück und Können einen Sturz verhindern.

Über das Rennwochende in Misano freuen sich die Piloten der Superbike-WM gleich aus mehreren Gründen. Zum einen ist die Rennstrecke bei den Fahrern beliebt, dazu ist das Wetter herrlich und mit 5000 Zuschauern sind endlich auch wieder Zuschauer auf den Tribünen. Bei Start in den ersten Lauf um 14 Uhr Ortszeit waren die Bedingungen vergleichbar mit denen vom FP2 am Freitag. Das Thermometer zeigte 28 Grad Luft- und eine Asphalttemperatur von 48 Grad Celsius an.



Aus der ersten Startreihe starteten mit Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) die Top-Piloten der jeweiligen Hersteller. Die beste BMW stellte Tom Sykes auf Startplatz 5, Álvaro Bautista ging mit der besten Honda von der achten Position ins Rennen. Jonas Folger (Bonova MGM BMW) erreichte in der Superpole nur Startplatz 15.

Nicht dabei ist dagegen Eugene Laverty, der nach seinem schweren Sturz im dritten Training von den Rennärzten Startverbot erhielt. Der Nordire im BMW-Team RC Squadra Corse erlitt verschiedene starke Prellungen und eine Nackenverletzung.



US-Boy Garrett Gerloff startete nach seinem Rammstoß gegen Michael Rinaldi (Ducati) in Estoril aus der Boxengasse - und wurde dennoch Zwölfter!

Die Startrunde war fantastisch. Die Ellbogen wurden ausgefahren, in jeder Kurve gab es einen neuen Führenden. Als sich das Feld sortierte hatte, zogen Michael Rinaldi (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze davon. Als Rea einen Sturz mit Glück und Können knapp verhindern konnte, fuhr der Italiener souverän und fehlerlos seinen ersten Sieg als Ducati-Werkspilot ein.



Rea reihte sich als Dritter ein und kämpfte mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um Platz 2, aber gegen den starken Türken konnte der Rekordweltmeister nichts ausrichten.

Bester BMW-Pilot wurde Tom Sykes. Der Engländer verteidigte über viele Runden die sechste Position gegen den im Rennen immer stärker werdenden Álvaro Bautista (Honda), musste am Ende aber den Spanier und auch Rookie Axel Bassani (Ducati) ziehen lassen. Während Bautista die beste Honda auf der sechsten Position ins Ziel brachte, kreuzte der Engländer als achter die Ziellinie. Dennoch war Sykes zwölf Sekunden schneller als sein BMW-Teamkollege Michael van der Mark, der Zehnter wurde.



Für Jonas Folger endete das erste Rennen enttäuschend. Mit 38 sec Rückstand auf den Sieger kam der Bonovo MGM-Pilot mit der BMW M1000RR als 16. Ziel.

So lief das Rennen

Start: Razgatliogluh vor Rea und Rinaldi. Dann Redding, Lowes und Sykes. Folger auf 17. In den ersten Kurven geht es an der Spitze heftig zur Sache, in jeder Kurve ändern sich die Positionen.

Runde 1: Rinaldi 0,6 sec vor Rea und 1,2 sec vor Redding. Dann Razgatlioglu, Lowes und Sykes. Davies auf Platz 8, Bautista 9. Folger 16.

Runde 2:Rinaldi und Rea setzen sich an der Spitze bereits von Redding, Razgatlioglu und Lowes ab. Schnellste Rennrunde Rea in 1:34,476 min.

Runde 3: Die Top-6 haben sich sortiert. Davies (7.) vorbei an Mahias (8.).

Runde 4: Rinaldi 0,2 sec vor Rea. Redding (3.) hat Razgatlioglu (4.) im Nacken. Lowes (5.) verliert pro Runde 0,5 sec. Sykes Sechster.

Runde 5: Razgatlioglu (3.) vorbei an Redding vorbei (4.). Mahias fällt auf Platz 12 zurück.

Runde 6: Rinaldi und Rea führen 3,2 sec vor Razgatlioglu und Redding. Gerloff auf Platz 18.

Runde 7: Gerloff (18.) nur noch 2 sec hinter Folger (16.).

Runde 8: Rea folgt Rinaldi wie ein Schatten, Razgatlioglu (3.) setzt sich von Redding (4.) ab. Sykes, Davies und Bautista kämpfen um Platz 6.

Runde 9: Rinaldi vergrößert den Abstand zu Rea mit persönlich schnellster Runde auf 0,5 sec.

Runde 10: Schrecksekunde für Rea. Dem Kawasaki-Star rutscht der Vorderrad weg, doch er kann den Sturz abfangen, verliert aber 4 sec und fällt hinter Razgatliogli auf Platz 3 zurück.

Runde 11: Rinaldi führt komfortabel um 4,1 sec vor Rrazgatlioglu und 4,8 vor Rea, Gerloff (16.) vorbei an Folger (17.).

Runde 12: Sturz Chaz Davies.

Runde 13: Rinaldi weiter der schnellste Mann, Razgatlioglu und Rea im Parallelflug. Redding (4.) bereits 8 sec zurück. Sykes (6.) unter Druck von Bautista (7.).

Runde 14: Bautista mit persönlich schnellster Rennrunde am Hinterrad von Sykes. Van der Mark (11.) hängt hinter Mahias (10.).

Runde 15: Rea scheint sich mit Platz 3 zu begnügen.

Runde 16: Rinaldi 4,2 sec vor Razgatlioglu und 5,7 sec vor Rea. Bautista (7.) findet keinen Weg an Sykes (6.) vorbei. Von hinten schließt Rookie Axel Bassani (Ducati) zu den Routiniers auf.

Runde 17: Van der Mark (10.) vorbei an Mahias (11.). Folger hinter Rabat auf Platz 16.

Runde 18: Gerloff auf Platz 12.

Runde 19: Bautista und Bassani vorbei an Sykes!

Runde 20: Das Podium ist bezogen.

Letzte Runde: Rinaldi gewinnt 4,2 sec vor Razgatlioglu. 3. Rea

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 1

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:23,457 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 5,104 4. Scott Redding Ducati + 10,247 5. Alex Lowes Kawasaki + 13,474 6. Alvaro Bautista Honda + 14,766 7. Axel Bassani Ducati + 15,587 8. Tom Sykes BMW + 16,694 9. Andrea Locatelli Yamaha + 23,612 10. Michael Van_Der_Mark BMW + 28,364 11. Lucas Mahias Kawasaki + 28,699 12. Garrett Gerloff Yamaha + 31,757 13. Kohta Nozane Yamaha + 35,395 14. Leon Haslam Honda + 35,603 15. Tito Rabat Ducati + 38,211 16. Jonas Folger BMW + 38,372 17. Isaac Vinales Kawasaki + 47,720 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min NC. Chaz Davies Ducati