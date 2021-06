Tom Sykes (8./BMW): «Für mich ist das wichtiger»

Position 8, aber fast eine Sekunde hinter der Spitze: BMW-Star Tom Sykes schaffte es am Freitag beim freien Training der Superbike-WM in Misano nur ins Mittelfeld, landete aber deutlich vor seinen Markenkollegen.

Tom Sykes ist mit über 300 Starts in der Superbike-WM die Erfahrung in Person. Der Engländer, der 2021 neben Michael van der Mark die neue M 1000 RR für das BMW-Werksteam um die Rennstrecken bewegt, legte am Freitag auf der 4,226 km langen Piste in der Nähe von Rimini den Fokus auf die Weiterentwicklung. Mit einem Rückstand von 0,898 Sekunden auf Spitzenreiter Michael Rinaldi (Ducati) landete der 35-Jährige nach den ersten beiden Trainings auf dem achten Platz.



Anschließend erklärte er: «Es war nur das freie Training, kombiniert mit einer Testsession, denn wir haben immer noch einige Dinge zum Einstellen an der M 1000 RR. Großen Respekt an das Team, es gab viel zu tun und sie haben die Änderungen in Rekordzeit umgesetzt. Wir haben sehr viele Informationen gesammelt.»

«Wir hätten natürlich am Freitag den einfachen Weg gehen können und an unserem Set-up fürs Rennen arbeiten können, aber für mich ist es wichtiger, die kleinen Details zu erarbeiten, die uns nah an das Feintuning heranbringen, um weiterzukommen», betonte der BMW-Pilot. «Wir haben dafür einige neue Teile bekommen, aber gleichzeitig auch ältere Dinge verglichen.»



Der WM-Achte war mit der geleisteten Arbeit zufrieden. «Wir hatten die Möglichkeit, die neuen Reifen, die Pirelli mitgebracht hat, zu testen und sind recht zufrieden mit dem gesamten Tag. In FP3 am Samstag werden wir weitere Veränderungen vornehmen, um bestimmte Parameter ein- bzw. auszusortieren und dann geht es schon in Richtung der Rennen», freute sich Sykes.

«Mit dem neuen Asphalt und dem sehr heißen Wetter ist es etwas trickreich. Die Strecke ist unglaublich, denn wir haben so guten Grip auf dieser Piste. Auf der anderen Seite sind sehr viele Bodenwellen hinzugekommen, das überraschte mit wirklich sehr. Es ist schwer zu sagen, wie die anderen damit über die Distanz klarkommen, wir sind noch nicht bei 100 Prozent.»

Sykes weiter: «Ich glaube, der Superpole-Rekord ist mit dem guten Grip in Gefahr.» SPEEDWEEK.com fragte nach, ob er sich selbst dafür auf den Zettel für die Pole-Position setzen würde: «Gute Frage, ich werde alles geben, dann werden wir es sehen», stapelte der Engländer tief.

Hält der neue SCX-Reifen möglicherweise besser über die Renndistanz? «Bisher sieht es ganz gut aus», betonte er. «Wir haben viele Runden damit gefahren und nach einer längeren Distanz war das Gefühl immer noch gut, doch die Strecke wird sich am Samstag wieder verändern. Insgesamt bin ich zufrieden mit den Reifen, die Pirelli nach Misano mitgebracht hat.»