Tom Sykes (BMW): «Das ist für mich nicht akzeptabel»

Platz 7 von Tom Sykes im Sprintrennen markiert das beste Ergebnis des BMW-Quartetts bei der Superbike-WM in Misano. Der Engländer wurde erneut vom fehlenden Grip seiner M1000RR eingebremst.

Auf dem Misano World Circuit feierte Tom Sykes bereits zahlreiche Erfolge, bis Samstag hielt er den Pole-Rekord. Spätestens nach Startplatz 5 war dem Engländer und den BMW-Verantwortlichen klar, dass sie in der Klemme stecken: Trotz neuem Asphalt mit sehr viel Grip, hatten sie gegenüber der Konkurrenz zu wenig. Außerdem klagte der Weltmeister von 2013 über die falsche Balance des Bikes.

Im ersten Hauptrennen wurde Sykes auf den letzten Kilometern von Platz 6 auf 8 durchgereicht, das Sprintrennen am Sonntagvormittag beendete er als Siebter. Daraus resultierte Startplatz 7, von dem aus es im zweiten Hauptrennen fünf Plätze zurück ging – nur Platz 12.

«Ein schwieriger Tag, obwohl wir nach dem Superpole-Race eigentlich ein ganz gutes Gefühl hatten», urteilte Sykes. «Aber wir haben in einigen Bereichen Defizite und konnten nur unter den Top-7 landen, was für mich nicht akzeptabel ist. Also haben wir für das Hauptrennen etwas mit dem Bike ausprobiert, aber das hat leider nicht geklappt. Zumindest haben wir viele Informationen daraus gewonnen. Es war ein schwieriges Rennen für mich und wir haben viel gelernt, also arbeiten wir weiter. Nach einem Test in Navarra geht es zur nächsten Runde nach Donington. Ich glaube, dass wir dort das Paket zusammen haben, um im Rennen kämpfen zu können. Wir müssen die kleinen Probleme, die wir haben, in den Griff bekommen. Also hoffen wir auf einen weiteren Schritt nach vorne mit der BMW M1000RR. Das Wochenende in Misano klingt enttäuschend aus, aber wir geben nicht auf.»

Die BMW-Werksfahrer Michael van der Mark und Tom Sykes liegen in der Gesamtwertung mit 52 und 51 Punkten auf dem siebten und achten Rang.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda