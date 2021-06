Misano, Lauf 2: Toprak Razgatlioglu erlöst Yamaha

Im zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Misano holte sich Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu den Sieg. Großer Gewinner des dritten Saisonmeetings ist aber Ducati-Ass Michael Rinaldi.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2020 in Misano entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Michael Rinaldi (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) In Reihe 2 lauterten Scott Redding (Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) und Rookie Axel Bassani (Ducati).



Verlierer der Startplatz-Regel ist Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki), für den es drei Plätze auf 10 zurückgeht. Garrett Gerloff (GRT Yamaha) verbessert sich dagegen um 13 Positionen auf Startplatz 8.

Wie im ersten Rennen entschieden sich mehrere Piloten für den SCX-Reifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde. Mit 49 Grad Celsius Asphalttemperatur war es bei Rennstart nur etwas wärmer als im Superpole-Race am Vormittag.



Erwartungsgemäß bestimmten auch im zweiten Misano-Lauf Rinaldi, Razgatlioglu und Rea das Rennen. Nachdem zunächst der Ducati-Pilot in Führung lag, übernahm Toprak Razgatlioglu in Runde 8 das Kommando und fuhr nach 21 Runden einen hart erkämpften ersten Sieg in der Superbike-WM 2021 ein.



Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz ist Lokalmatador Michael Rinaldi jedoch der Dominator des Superbike-Meetings in Misano. Kawasaki-Star Jonathan Rea machte mit drei dritten Plätzen das beste aus einem Rennwochenende, wo er gegen die besten Ducati- und Yamaha-Piloten chancenlos war.

Pech hatte Chaz Davies (Go Eleven Ducati), der nach zwei Stürzen mit einem Defekt erneut nicht das karierte Tuch sah.



Ein feines Rennen fuhr Rookie Axel Bassani (Motocorsa Ducati), der kurz vor dem Ende Honda-Werkspilot Álvaro Bautista überholte und als Siebter ins Ziel kam. Der ehemalige MotoGP-Pilot aus Spanien wurde als Achter bester Honda-Pilot. Teamkollege Leon Haslam stürzte.



Bester BMW-Pilot wurde Michael van der Mark auf dem enttäuschenden zehnten Platz. Teamkollege Tom Sykes lag zu Rennbeginn auf Platz 6, fiel dann aber bis Platz 12 zurück. Entsprechend lief es für Bonovo MGM-Pilot Jonas Folger noch schlechter. Der Bayer kreuzte als 16. außerhalb der Punkteränge die Ziellinie.

So lief das Rennen

Start: Rinaldi vor Razgatlioglu, Rea und Redding in Kurve 1, doch Rea schnappt sich nach wenigen Kurven die Führung. Sykers Sechster, Folger auf Platz 15.

Runde 1: Rea, Rinaldi, Razgatlioglu, Redding und Lowes innerhalb einer Sekunde. Sykes (6.) bereits 1,9 sec zurück. Dann Bautista, Gerloff und Locatelli.

Runde 2: Rinaldi macht kurzen Prozess mit Rea in Kurve 8 und macht von vorne die Pace. Schnellste Rennrunde aber von Razgatlioglu in 1:35,130 min. Folger weiter auf 15.

Runde 3: Rea kontert noch einmal erfolgreich, doch am Ende ist es wieder Rinaldi, der als Führender über die Linie fährt. Rinaldi schnellste Rennrunde in 1:35,082 min.

Runde 4: Razgatlioglu (2.) vorbei an Rea (3.). Sturz Leon Haslam. Razgatlioglu (2.) fährt in 1:34,991 min die erste Zeit unter 1:35 min.

Runde 5: Die Top-4 innerhalb einer Sekunde. Rinaldi kontert in 1:34,877 min. Sykes (6.) bereits sechs Sekunden zurück.

Runde 6: Sykes verliert in einer Runde drei Plätze an Gerloff, Bautista und Bassani. Defekt bei Chaz Davies – drei Nuller für den Waliser in Misano.

Runde 7: Lowes (5.) kann den Speed der Spitze nicht mitgehen – schon 3 sec zurück. Sykes (12.) fällt auch hinter Locatelli (9.), Mahias (10.) und van der Mark (11.) zurück. Folger auf 14.

Runde 8: Razgatlioglu setzt Rinaldi unter Druck und schnappt sich in Kurve 14 die Führung. Rea kann nur zuschauen, hält aber mit.

Runde 9: Razgatlioglu 0,8 sec vor Rinaldi und Rea. Redding 1,5 sec zurück.

Runde 10: Rinaldi und Rea 0,3 sec langsamer als Razgatlioglu. Redding (4.) sogar 0,8 sec.

Runde 11: Razgatlioglu 1,2 sec vor Rinladi. Rea wirkt komfortabler als der Ducati-Pilot, findet aber keinen Weg vorbei. Bautista auf Platz 7, van der Mark auf 11.

Runde 12: Die Top-5 unverändert.

Runde 13: Razgatlioglu (1.) verliert 0,3 sec auf Rinaldi und Rea. Bassani (7.) überholt Bautista (8.)

Runde 14: Rinaldi und Rea wieder schneller als Razgatlioglu! Die Top-3 wieder innerhalb 0,9 sec.

Runde 15: Rinaldi nur noch 0,5 sec hinter Razgatlioglu. Redding (4.) schon 5 sec zurück.

Runde 16: Razgatlioglu ist wieder aufgewacht und fährt 0,2 sec schneller als Rinaldi. Rea (+1,5 sec) scheint sich mit Platz 3 zu begnügen.

Runde 17: Gerloff (6.) eine 3 sec Lücke zu Lowes (5.) fast zugefahren! Van der Mark auf Platz 10.

Runde 18: Lowes unter Druck von Gerloff.

Runde 19: Razgatlioflu 1,4 sec vor Rinaldi und 2,6 sec vor Rea.

Runde 20: Gerloff (5.) überholt Lowes problemlos.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt 1,2 sec vor Rinaldi und Rea. Folger auf 16.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda