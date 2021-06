Misano, Superpole-Race: Ducati jubelt, BMW frustriert

Nach seinem Sieg am Samstag triumphierte Ducati-Pilot Michael Rinaldi beim Meeting in Misano auch im Superpole-Race. Für BMW und Honda war das Sprintrennen ein Desaster.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt.

Wie im ersten Lauf starteten mit Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) die Top-Piloten des jeweiligen Herstellers aus der ersten Reihe. Die beste BMW war die von Tom Sykes auf Startplatz 5, Álvaro Bautista ging mit der besten Honda von der achten Position ins Rennen. Jonas Folger (Bonova MGM BMW) erreichte in der Superpole nur Startplatz 15.



Eugene Laverty, der nach nach einem Sturz im FP3 den ersten Lauf verpasste, wurde von den Rennärzten für den Rennsonntag für fit erklärt. Mit Prellungen am ganzen Körper waren Wunder vom 35-Jährigen nicht zu erwarten – mit Platz 13 wurde der Nordire am Ende sogar zweitbester BMW-Pilot!



Mit 30 Grad Luft- und 46 Grad Celsius Asphalttemperatur herrschten bei Rennstart um 11 Uhr bereits sehr warme Bedingungen. Alle Piloten setzten auf den SCX-Reifen, der von Pirelli in Misano auch in einer zweiten Variante angeboten wurde.

Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu gewann den Start und führte das Feld die ersten fünf Runden. Lauf-1-Sieger Michael Rinaldi hatte sich derweil vorbei an Redding und Rea auf Platz 2 verbessert und übernahm mit einem starken Manöver in Runde 6 die Führung. Die übrigen Runden setzte sich der Ducati-Pilot langsam vom Türken und von Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) ab und feierte auch den Sieg im Superpole-Race.



Ducati-Ass Scott Redding wurde erneut Vierter, während Chaz Davies (Go Eleven Ducati) bereits in der ersten Runde stürzte. Ein starkes Rennen fuhr Superbike-Rookie Axel Bassani (Motocorsa) auf Platz 6.

Tom Sykes brachte erneut die beste BMW ins Ziel, Platz 8 wird aber weder den Engländer noch sein Team zufrieden stellen. Teamkollege Michael van der Mark fiel mit Sturz aus, während auch Jonas Folger (Bonovo MGM) nach einem Ausritt nur als 19. die Ziellinie kreuzte.



Honda erlebte im Superpole-Race ein Desaster. Als Zehnter verlor Aushängeschild in zehn Runden über 16 sec, Teamkollege Leon Haslam kam auf der elften Position ins Ziel.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Rea, Redding und Rinaldi. Sturz Davies in der ersten Kurve. Der Waliser hält sich den rechten Unterarm. Folger mit gutem Start auf Platz 12.

Runde 1: Razgatlioglu 0,2 sec vor Rea, Rinaldi neuer Dritter vor Redding. Tom Sykes beste BMW auf Platz 6. Honda-Ass Álvaro Bautista Achter.

Runde 2: Rinaldi vorbei an Rea auf Platz 2. Schnellste Rennrunde Rinaldi in 1:34,356 min.

Runde 3: Locatelli (8.) vorbei an Bautista (9.). Folger (14.) verliert zwei Plätze an van der Mark (12,) und Gerloff (13.)

Runde 4: Ratgatlioglu 0,2 sec vor Rinaldi und 0,7 vor Rea. Redding bereits 1,7 sec zurück. Van der Mark (11.) und Gerloff (12.) überholen Haslam (13.). Sturz van der Mark, auch Folger neben der Strecke.

Runde 5: Die Top-3 mit identischen Zeiten. Bassani (6.) schnappt sich Sykes (7.). Folger auf Platz 20.

Runde 6: Rinaldi neuer Führender! Razgatlioglu kannnicht kontern.

Runde 7: Rinaldi, Razgatlioglu und Rea innerhalb 0,7 sec. Gerloff (9.) und Mahias (10.) vorbei an Bautista (11.).

Runde 8: Rinaldi 0,5 sec vor Razgatlioglu und 1 sec vor Rea. Sturz Mahias.

Runde 9: Redding kommt Rea näher.

Letzte Runde: Rinaldi siegt vor Razgatlioglu und Rea,