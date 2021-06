Jonas Folger (BMW): Ausritt in den Kies, keine Punkte

Auch am Rennsonntag blieb Jonas Folger beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano punktelos. Dennoch nimmt der BMW Bonovo MGM-Pilot Positives vom schwierigen Rennwochenende in Italien mit..

Für BMW war das Meeting in Misano eine schwere Schlappe. Von den erhofften starken Ergebnissen war nicht viel zu sehen, aber das nahmen die Verantwortlichen bereits nach den freien Trainings am Freitag ernüchternd zur Kenntnis.

Besonders schlimm traf es Jonas Folger. Nachdem der Bonovo MGM-Pilot bereits in Estoril die Punkteränge verpasste, sprang auch in Misano nicht ein WM-Pünktchen heraus. Von Startplatz 15 waren keine Wunder zu erwarten, es wurden die Platzierungen 16, 19 und noch einmal 16.



Im zweiten Lauf am Sonntagnachmittag hatte Folger als 14. immerhin Werkspilot Tom Sykes in Sicht, als er durch einen Ausritt in den Kies zehn Sekunden und zwei Positionen verlor.



«Rennen zwei war unser Bestes hier in Misano, zumindest was unseren Speed angeht», hielt der 27-Jährige fest. «Wir haben die Hitze ziemlich gespürt, der Reifen hat sich recht aufgeheizt. Nach heute Vormittag haben wir die Übersetzung ein bisschen geändert und damit eine Verbesserung erreicht. In der ersten Rennhälfte war ich ganz gut unterwegs und bin noch an Tom Sykes herangekommen. Aber dann hat mein Vorderreifen nachgelassen, und ich hatte drei Rutscher, die ich aber noch retten konnte.»

«Beim vierten Mal, beim Anbremsen von Turn 4, hatte ich jedoch einen Highsider, den ich gerade noch abfangen habe. Doch ich bin dadurch ins Kiesbett gekommen und habe Positionen verloren», schilderte Folger weiter. «Es war schade, dass wir deshalb keine Punkte geholt haben. Aber unser Speed war besser, und wir nehmen das Positive mit, auch wenn es ein schwieriges Wochenende war.»



Folgers Highlight ist ein achter Platz im zweiten Rennen in Aragón, seine bisher einzige Zielankunft in den Punkten. In der Gesamtwertung liegt der IDM Superbike-Champion auf Platz 18.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda