Egal wie viel Grip: Tom Sykes sagt, BMW hat zu wenig

Bei der Superbike-WM in Misano blieb der erhoffte Aufschwung für BMW aus, nächste Woche wird in Navarra getestet. Werksfahrer Tom Sykes erklärt, woran es der neuen M1000RR mangelt.

Am 21./22. Juni testen mehrere Spitzenteams auf der neuen WM-Strecke in Navarra in Nordspanien, wo Ende August erstmals ein SBK-Event ausgetragen wird. Unter ihnen das BMW-Werksteam mit Tom Sykes und Michael van der Mark sowie Jonas Folger aus dem deutschen Satelliten-Team Bonovo MGM.



Nach der Misano-Pleite, Platz 7 von Sykes im Sprintrennen markiert das beste BMW-Ergebnis, hat der deutsche Hersteller einen umfangreichen Aufgabenkatalog, um die neue M1000RR für die anstehenden Rennen in Donington Park Anfang Juli konkurrenzfähiger zu machen.

Im ersten Hauptrennen in Misano wurde Sykes auf den letzten Kilometern von Platz 6 auf 8 durchgereicht, im zweiten wurde es sogar nur Rang 12. «Es lag an der Balance des Motorrads», erzählte der Engländer SPEEDWEEK.com. «Ich konnte keinen Kurvenspeed mitnehmen und am Kurvenausgang nicht so Gas geben, wie ich das normal tue. Mit dem Reifenverschleiß hatte das nichts zu tun, auch wenn es mir etwas an Grip mangelte. Ich musste mich wirklich reinhängen, um das Motorrad in akzeptablen Rundenzeiten um den Kurs zu bewegen. Wir sind nicht dort, wo wir sein wollen und ich bin nicht eben glücklich.»

Die Erwartungshaltung von BMW vor Misano war riesig, weil bislang der Grundsatz galt, dass die bayrische Vierzylinder-Maschine immer dann stark ist, wenn der Griplevel hoch ist. Doch an der italienischen Adria-Küste war das Gegenteil der Fall – jetzt herrscht allgemeine Verunsicherung.

«Im Gegensatz zur Konkurrenz fehlt es uns an Grip», hielt Sykes fest. «Wenn wir auf eine Strecke mit viel oder wenig Grip kommen, dann gilt das für alle. So oder so, gegenüber den anderen haben wir immer weniger Grip. Wir haben Arbeit vor uns. Am Kurveneingang war ich in Misano sehr gut, das Motorrad arbeitet in einigen Bereichen gut. Wenn du aber mit einem Motorrad mit über 200 PS nicht genügend Grip hast, dann kostet dich das viel Zeit.»

Teilnehmer Navarra-Test 21./22. Juni:

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

BMW: Tom Sykes, Michael van der Mark

Bonovo MGM BMW: Jonas Folger

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Kohta Nozane

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Ten Kate Yamaha: Domi Aegerter, Galang Hendra Pratama