Verträge laufen aus: Yamaha muss schnell handeln

? Mit Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff hat Yamaha zwei der schnellsten und talentiertesten Piloten in der Superbike-WM unter Vertrag. Doch die Verträge der begehrten jungen Generation laufen am Saisonende aus.

Kein anderer in der Superbike-WM engagierter Hersteller hat seine offiziell unterstützten Piloten so konsequent verjüngt wie Yamaha. Im Werksteam Pata Yamaha by Brixx fahren mit Aushängeschild Toprak Razgatlioglu und Supersport-Weltmeister Andrea Locatelli zwei 24-Jährige, im Giansanti-Junior-Team sind mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane zwei 25-Jährige untergebracht.

Für die Zukunft ist der Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo scheinbar gut aufgestellt, doch die Verträge aller vier Yamaha-Fahrer laufen nach dieser Saison aus. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei den anderen Herstellern.



Entsprechend bemüht sich Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli, die Verträge mit seinen Fahrern schnellstmöglich zu verlängern. Razgatlioglu erwähnte bereits mehrfach, dass er nach dem Gewinn der Superbike-WM einem Wechsel in die MotoGP-WM nicht abgeneigt wäre, Yamaha kann ihm das theoretisch bieten. In Misano sagte der aktuelle WM-Zweite aber auch: «Mir gefällt es in der Superbike-WM, ich würde auch gerne hierbleiben.»

«Toprak wird auf jedem Schritt von Kenan Sofuoglu begleitet. Er will mit Yamaha die Superbike-WM gewinnen, in diese Richtung arbeiten wir. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und wir bemühen uns, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen. Toprak und das Bike wurden im vergangenen besser», sagte Dosoli gegenüber SPEEDWEEK.com. «Für Yamaha wäre es gut, einen Piloten wie Toprak Razgatlioglu in MotoGP zu haben. Er ist jung, schnell und vor allem hat er das Talent, sich schnell an ein Prototypen-Motorrad anzupassen. Aber zuerst ist das Ziel, die Superbike-WM zu gewinnen.»

Gerloff soll 2022 eine weitere Saison bei GRT absolvieren, dort fühlt er sich wohl und ist bestens etabliert. Laut Dosoli soll es auch mit Locatelli und Nozane weitergehen, die beiden Teams sollen unverändert bleiben.



«Wir haben angefangen, mit Garrett zu sprechen. Er ist ein junger und schneller Fahrer, der sein Talent in diesem Paddock beweisen kann. Wir wollen, dass er bei Yamaha bleibt. Wir werden nach der besten Lösung suchen», versicherte Dosoli. «Er wird bei GRT wie ein Werksfahrer behandelt, was die Techniker und Updates betrifft.»