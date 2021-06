Jonathan Rea (Kawasaki): «Ein sehr wichtiger Test»

Jonathan Rea war noch nie in Navarra

Als neue Rennstrecke im Kalender der Superbike-WM 2021 ist der Circuito de Navarra für das Kawasaki-Werksteam unbekanntes Terrain. Am Montag und Dienstag verschaffen sich Jonathan Rea und Alex Lowes einen Eindruck.

Ducati hatte mit allen seinen Teams bereits im Mai einen Test in Navarra absolviert und es wäre eine große Überraschung gewesen, wenn Kawasaki am 20.-22. August unvorbereitet zum Rennwochenende auf der neuen SBK-Piste gekommen wäre.



Zusammen mit fünf anderen Teams von BMW, Honda und Yamaha bereiten sich Jonathan Rea und Alex Lowes am Montag und Dienstag dieser Woche auf das siebte Meeting der Superbike-WM 2021 vor. Für beide Kawasaki-Piloten ist es das Debüt auf dem Circuito de Navarra.

Die 3,933 km lange Rennstrecke wurde 2010 gebaut und weist auf ihrer relativ kurzen Länge nicht weniger als 15 Kurven auf. Die Strecke ist hochmodern und bietet einen bunten Mix von schnellen und langsamen Kurven sowie diverse Ausbremsmöglichkeiten. Im Fokus steht für Rea und Lowes das Kennenlernen des Layouts, für das Team die Erarbeitung von Übersetzung und Fahrwerksabstimmung.



«Die Strecke ist nicht nur neu für mich, sondern auch neu für das Team. Der Test ist wirklich wichtig, um das Layout, die Übersetzung die Abstimmung zu verstehen», erklärte der sechsfache Weltmeister. «Wir haben auch einige neue Teile dabei, die ich für die Rennabteilung testen muss. Es ist großartig, dass wir mitten in der Saison testen, um mit der Ninja ZX-10RR weitere Schritte zu machen. Das Hauptziel des Tests ist es, einen Rhythmus auf der Strecke zu finden. Mal sehen, was uns die nächsten Tage bringen werden.»

«Wir wollen das Bike nicht zu sehr verändern und werden versuchen etwas mehr Konstanz zu finden», ergänzte Lowes. «Darüber hinaus ist Navarra eine neue Strecke. Also habe ich etwas recherchiert, mir einige Runden aus der Fahrerperspektive angesehen und solche Sachen. Die Strecke sieht klasse aus, als hätte es sie Charakter. Es gibt einige schnellere Kurven und sie ist stellenweise vielleicht etwas holprig. Außerdem gibt es mehrere engere Kurven. Es ist immer schön, zum ersten Mal auf eine neue Strecke zu gehen. Das Ziel dieses Tests ist mehr oder weniger, das Setup zu verfeinern, das wir haben.»