Alex Lowes (Kawasaki): Drei Stürze an einem Tag!

Der zweitägige Test auf der neuen Superbike-Strecke in Navarra wird Alex Lowes noch ein paar Tagen in den Knochen stecken. Der Kawasaki-Pilot hatte am Dienstag drei Stürze, einer davon in der berüchtigten ersten Kurve.

Ein langes Pflaster am rechten Unterarm ist Zeuge davon, dass der zweite Testtag in Navarra für Alex Lowes kein Zuckerschlecken war. Nachdem der Kawasaki-Pilot am Montag einen soliden Testtag hatte und mit seiner ZX-10RR die viertbeste Zeit fuhr, flog der Engländer am Dienstag gleich dreimal von seinem Motorrad.

Nach zwei Crashs musste die Session mit roten Flaggen unterbrochen werden.



«Der erst Sturz passierte auf einem Long-Run in Kurve 12, es war ein ziemlich heftiger Highsider. Man ist dort voll am Gas und ich weiß nicht so genau, warum der Sturz passierte. Wahrscheinlich war dort noch ein nasser Fleck», erklärte Lowes bei WorldSBK. «Anschließend haben wir ein paar radikale Änderung umgesetzt. Ich kam zur Kurve 9, wo man auf der Bremse die Zeit macht. Auf meiner letzten Runde machte ich einen Fehler…»

Der 30-Jährige steigerte sich am zweiten Testtag um überschaubare 0,158 sec und reihte sich in der Zeitenliste in 1:37,363 min auf Platz 5 ein. Nach seinem dritten Sturz in der extrem schnellen ersten Kurve war das für den Kawasaki-Piloten aber nebensächlich.



«In Kurve 1 kam ich etwas von der Linie ab, als mir das Vorderrad einklappte. Diese Kurve ist schnell, unglaublich schnell. Ich hatte keine Chance, diesen Sturz abzufangen», schilderte Lowes. «Das geht auf meine Kappe, aber so etwas passiert, wenn man attackiert. Aber schaut mich an, ich bin noch in einem Stück und ok.»

Zeiten Navarra-Test: 21./22. Juni 2021