MIE Honda kehrt zurück: Dann mit besserem Material?

Nach dem katastrophalen Auftakt bei der Superbike-WM in Aragon setzte das Team MIE Honda in Estoril und Misano aus, auch in Donington Park fehlt es. Ab Assen Ende Juli darf Tati Mercado die Fireblade wieder fahren.

Am 24. Mai erklärte Honda-Teamchefin Midori Moriwaki, dass ihre Truppe bei den Rennen in Estoril, Misano und Donington Park fehlen werde, um die Fireblade auf Vordermann zu bringen. «Wir haben viele neue Teile entwickelt, einige haben wir aber noch nicht bekommen», erzählte die 44-Jährige damals. «Wir müssen zulegen, die Teile werden kommen. Die Entscheidung, einige Events auszusetzen, war nicht einfach. Aber wir glauben, das ist der richtige Weg, um einen Schritt nach vorne zu machen.»

Ende Juli wird das in Prag stationierte Team mit dem Argentinier Tati Mercado wieder dabei sein, zwei Wochen später ist das Heimrennen in Most. «Der Hauptgrund, weshalb wir Tati engagiert haben, ist, dass er sehr erfahren ist», so Moriwaki. «Wir glauben, dass wir für den Rest der Saison deutlich konkurrenzfähiger sein werden.»

MIE Honda hatte lediglich zwei Testtage in Barcelona als Saisonvorbereitung; Mercado verlor bei seiner Premiere auf der CBR1000RR-R 3,550 sec.



Beim WM-Beginn in Aragon dasselbe Bild: In der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag verlor er über 5 sec zur Spitze. In FP3 waren es noch 3,689 sec, doch nur die beiden Pedercini-Piloten Cavalieri und Cresson waren langsamer. In der Superpole büßte Mercado als Vorletzter 4,662 sec auf Jonathan Rea (Kawasaki) ein, der mit Pole-Rekord brillierte. In den Rennen kam Tati nicht über Platz 18 hinaus.

Dabei ist Mercado ist kein schlechter Fahrer: In der Superstock-1000-Klasse eroberte er sechs Siege und zwölf Podestplätze, 2014 wurde er Champion. In der Superbike-WM schaffte er es in den letzten Jahren auf zweitklassigem Material regelmäßig in die Top-10. Doch bei MIE Honda kämpfte er bislang mit stumpfen Waffen.

Ob MIE Honda zukünftig mehr Unterstützung von der Honda Racing Corporation bekommt, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, lässt sich Moriwaki nicht entlocken und sagte lediglich: «Wir pflegen gute Verbindungen zu HRC und Honda.»

Spätestens ab den Rennen in Most will MIE Honda, wie im Winter angekündigt, mit zwei Motorrädern antreten. «Wir planen mehrere Wildcard-Einsätze mit einem zweiten Fahrer. Eventuell für die restlichen Rennen des Jahres», sagte die Japanerin gegenüber SPEEDWEEK.com.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien