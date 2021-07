Donington Park, FP1: Tom Sykes bringt BMW auf Platz 3

Hinter WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) beeindruckte BMW-Ass Tom Sykes im ersten Training der Superbike-WM 2021 in Donington als Dritter.

In Donington Park nahm die heutige Superbike-WM 1988 ihren Anfang, als auf der Piste in der Grafschaft Leicestershire das erste Meeting veranstaltet wurde. Mit 27 Events ist Donington einer der traditionsreichsten Rennstrecken der seriennahen Weltmeisterschaft.



Als die Superbike-WM zuletzt 2019 in Donington gastierte, schockte BMW-Ass Tom Sykes im ersten freien Training mit der Bestzeit, die 0,4 sec schneller war als der Zweitplatzierte. Und im ersten Rennen schaffte es der Engländer als Zweiter auf das Podium. Das heutige FP1 begann für den 35-Jährigen dagegen mit einem frühen Sturz. Am Vormittag hatte es immer wieder getröpfelt, was die Bedingungen tückisch machte. Nicht alle Piloten gingen volles Risiko. Am Freitag kümmern sich die Superbike-Stars sowieso vornehmlich um die Rennabstimmung ihrer Motorräder.

Die erste ernstzunehmende Zeit kam von Jonathan Rea, der nach fünf Minuten mit 1:29,029 min die Zeitenliste mit einer Sekunde Vorsprung anführte. Während sich Rea geringfügig auf 1:28,956 min steigerte, reihten sich mit Leon Haslam (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), Scott Redding (Ducati) und Chaz Davies (Ducati) vier weitere Briten in den Top-6 ein. Nur der Italiener Michael Rinaldi (Ducati) mischte in der Anfangsphase an der Spitze mit.

Nach einem kurzen Boxenstopp brauste Sykes in 1:28,503 min an die Spitze und Teamkollege Michael van der Mark zeigte sich auf Platz 6. Bester Yamaha-Pilot war zu diesem Zeitpunkt GRT-Ass Garrett Gerloff als Neunter.

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session lag Sykes in 1:28,468 min weiterhin vorne, mit 0,4 sec Rückstand folgten Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu, Redding und Rea. Lowes, Rinaldi und van der Mark büßten fast eine Sekunde auf den BMW-Piloten ein, Jonas Folger (13.) sogar 1,9 sec.

Nach diversen erfolglosen Anläufen unterbot Rea bei noch 16 Minuten die Sykes-Zeit zuerst um 0,3, anschließend in 1:27,841 min sogar um 0,6 sec. Der Rekordweltmeister legte sich erkennbar mächtig ins Zeug, um diese Zeit zu erreichen.

In den letzten Minuten gingen die meisten Piloten zwar noch einmal für eine schnelle Runde auf die Piste, die Zeit von Jonathan Rea blieb aber unangetastet. Innerhalb einer Sekunde landeten Razgatlioglu, Sykes, Redding, Rinaldi, Haslam, Gerloff und Lowes. Manche Piloten setzten für ihre beste Runde einen SCX-Reifen ein.

Die großen Abstände überraschen teilweise. Álvaro Bautista (Honda) büßte als Elfter 1,6 sec ein, Jonas Folger (BMW) auf der 15. Position 1,9 und bei Tito Rabat sind es als 16. sogar 2,3 sec.

Probleme gab es wieder einmal für Eugene Laverty (RC Squadra Corse), der keine einzige Runde fuhr. Auch GRT-Yamaha-Pilot Kohta Nozane verbrachte die meiste Zeit in seiner Box, offenbar schmerzte der angeknackste Mittelfinger (Sturz in Navarra) zu sehr.