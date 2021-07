Chaz Davies (Ducati): Große Zweifel vor Heimrennen

Bei seinem Heimrennen in Donington Park würde Chaz Davies gerne sein 100. Podium in der Superbike-WM einfahren, doch offen ist, wie fit der Go Eleven Ducati-Pilot nach seinem Sturz in Misano ist.

Die Euphorie bei Chaz Davies und seinem Team Go Eleven war riesig, als der Waliser im zweiten Superbike-Lauf in Estoril als Zweiter über den Zielstrich brauste. Es war das erste Podium des Ducati-Piloten beim erst zweiten Meeting – und so sollte es weitergehen.

Doch in Misano erlebte der 34-Jährige ein Desaster: Im ersten Lauf und im Superpole-Race leistete sich Davies Rennstürze, das zweite Rennen gab er mit Schmerzen in der rechten Schulter auf. Null Punkte.



Nun steht mit Donington Park das Heimrennen des in Knighton geborenen 32-fachen Laufsiegers an. Die Rückkehr auf das Podest ist das Ziel, dann würde Davies zum Kreis der erlauchten Piloten gehören, die 100 und mehr Podestplätze eingefahren haben. Bisher haben das nur Jonathan Rea, Troy Corser, Noriyuki Haga, Tom Sykes und Carl Fogarty geschafft.

Die Voraussetzungen für ein starkes Rennwochenende sind jedoch alles andere als gut. Die in Misano lädierte Schulter hat sich noch nicht erholt.



«Donington, mein Heimrennen – und hoffentlich wird es besser als zuletzt in Misano», stöhnte Davies. «Seitdem hatte ich schwierige Wochen. Ich warte auf ein besseres Gefühl in der Schulter und es kommt langsam, aber es braucht noch eine Weile, um bei 100 Prozent zu sein; ich werde versuchen, nicht daran zu denken. Zu Hause mit der Extraportion Motivation und der Unterstützung der Fans vor Ort werde ich das Wochenende hoffentlich überstehen.»

Die Bilanz von Davies in Donington ist für einen mehrfachen Vizeweltmeister verhalten. In 17 Rennstarts kam er in vier Rennen in den Top-3 ins Ziel. 2019 verpasste der Ducati-Pilot in allen drei Rennen die Top-5. Seinen letzten Podestplatz erreichte er 2017 im zweiten Lauf.