Johnny Rea (Kawasaki) über MotoGP: «Sag niemals nie»

Als sechsfacher Superbike-Weltmeister und 104-facher Laufsieger befindet sich Jonathan Rea auf dem Karrierehöhepunkt. Mit Platz 1 am Freitag in Assen untermauerte er dies.

0,121 sec nahm Jonathan Rea dem zweitplatzierten Garrett Gerloff (GRT Yamaha) am Freitag in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf dem TT Circuit ab. «Bei der Asphaltierung wurde großartige Arbeit geleistet, die Strecke hat kaum noch Wellen», lobte der Nordire. «Man kann jetzt mehr attackieren, der Rhythmus ist höher. Ich fühle mich gut auf dem Motorrad und kam schon am Morgen schnell auf Speed. Wir haben unser Paket für die Rennen bereits zusammen und konnten schon einen Longrun absolvieren.»

Am 18. Juni 2020 unterschrieben Rea und Kawasaki einen mehrjährigen Vertrag. Um wie viele Jahre es sich handelt, verrät bis heute keine der beiden Seiten.



Im Fahrerlager wurde das damals als Zeichen gewertet, dass Rea seine einmalige Karriere bei Kawasaki und in der Superbike-WM beenden werde. Der inzwischen sechsfache Weltmeister ließ auch einige Äußerungen fallen, welche in diese Richtung zielten.

Für 2022 haben wir jetzt aber die Situation, dass das MotoGP-Spitzenteam Petronas Yamaha SRT mindestens Franco Morbidelli ersetzen muss, der ins Yamaha-Werksteam wechselt. Sollte der 42-jährige Valentino Rossi nach diesem Jahr aufhören, bräuchten die Malaysier sogar zwei neue Fahrer.

Toprak Razgatlioglu lehnte MotoGP-Angebote ab und unterschrieb für weitere zwei Jahre bei Yamaha für die Superbike-WM. Natürlich wird nun spekuliert, ob Rea in Frage kommen könnte. Mit 34 Jahren lässt er sich bei Petronas zwar nicht mehr als Nachwuchsfahrer verkaufen, doch bei Rossi ist das auch egal. In der Superbike-WM hat Rea alles gewonnen, mit sechs Titeln und 104 Laufsiegen wird er für Dekaden unerreicht bleiben. Und wir können davon ausgehen, dass er einen Passus in seinem Kawasaki-Vertrag hat, der ihm den Wechsel in die MotoGP-WM erlauben würde.

Beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Assen sagte er zu diesem Thema: «Ich fahre so gut wie nie zuvor und bin auf dem Höhepunkt. MotoGP war immer in meinem Hinterkopf – sag niemals nie.»



Troy Bayliss wurde «nur» dreimal Superbike-Weltmeister. Was den Australier herausragend macht, ist, dass er auch ein MotoGP-Rennen gewann. Das würde auch Johnny Rea gefallen.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Assen FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,669 min 1:34,391 min 2. Garrett Gerloff Yamaha 1:35,150 1:34,512 3. Scott Redding Ducati 1:34,591 1:34,917 4. Alvaro Bautista Honda 1:36,024 1:34,741 5. Tom Sykes BMW 1:35,117 1:34,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35,050 1:34,755 7. Lucas Mahias Kawasaki 1:35,279 1:34,771 8. Michael Rinaldi Ducati 1:35,019 1:34,958 9. Alex Lowes Kawasaki 1:35,467 1:34,959 10. Chaz Davies Ducati 1:34,971 1:35,503 11. Michael vd Mark BMW 1:35,320 1:34,974 12. Leon Haslam Honda 1:35,173 1:34,976 13. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,316 1:35,081 14. Jonas Folger BMW 1:35,530 1:35,343 15. Axel Bassani Ducati 1:36,359 1:35,528 16. Tito Rabat Ducati 1:35,681 1:35,599 17. Isaac Vinales Kawasaki 1:36,135 1:35,945 18. Leandro Mercado Honda 1:37,113 1:36,397 19. Kohta Nozane Yamaha 1:36,652 1:36,405 20. Andrea Mantovani Kawasaki 1:37,146 1:37,210 21. Loris Cresson Kawasaki 1:38,995 1:38,586