Tom Sykes (5./BMW): «Wir sind gut vorbereitet»

Als Fünfter am ersten Trainingstag in Assen schloss Tom Sykes nahtlos an die gute Performance in Donington Park an. Der Aufwärtstrend bei BMW scheint sich zu bestätigen.

Donington Park war das vorläufige Saisonhighlight von BMW. Tom Sykes sorgte im Superpole-Race als Zweiter für das erste Podium mit der neuen M1000RR, Teamkollege Michael van der Mark wurde Dritter. Im zweiten Lauf brauste der Engländer als Dritter erneut auf das Podest.

Nach Platz 5 am ersten Trainingstag in Assen traf SPEEDWEEK.com einen gut gelaunten Sykes – ein sicheres Zeichen dafür, dass es bei BMW weiter aufwärts geht.



«Es war ein guter Tag hier in Assen. Ich bin ein großer Fan der Rennstrecke. Die Jungs haben haben mit dem neuen Asphalt einen guten Job gemacht. Die Oberfläche ist eben und es macht so viel Spaß, sie zu fahren», lobte der Superbike-Weltmeister von 2013. «Nach dem Test in Navarra und dem Meeting in Donington scheint sich unsere Basis-Abstimmung für mich und die M1000RR zu bestätigen. Ich bin im FP1 auf die Strecke gefahren und hatte sofort ein gutes Gefühl.»

Sykes fuhr seine schnellste Zeit am Nachmittag in 1:37,753 min. Auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) verlor der BMW-Pilot überschaubare 0,362 sec.



«Zusammen mit meinem Crewchef haben einen Plan aufgestellt und hatten einen reibungslosen Freitag. Im FP2 haben wir die verschiedene Reifenoptionen für vorne und hinten probiert und mit jedem einige Runden abgespult. Jetzt denke ich, dass wir darauf gut vorbereitet sind», sagte Sykes vielversprechend. «Was wir am Freitag nicht gemacht haben, war die Feinabstimmung. Darum kümmern wir uns am Samstag. Sicher können wir unser Set-up noch ein wenig verbessern. Hoffentlich bleibt das Wetter trocken und konstant.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Assen FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,669 min 1:34,391 min 2. Garrett Gerloff Yamaha 1:35,150 1:34,512 3. Scott Redding Ducati 1:34,591 1:34,917 4. Alvaro Bautista Honda 1:36,024 1:34,741 5. Tom Sykes BMW 1:35,117 1:34,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35,050 1:34,755 7. Lucas Mahias Kawasaki 1:35,279 1:34,771 8. Michael Rinaldi Ducati 1:35,019 1:34,958 9. Alex Lowes Kawasaki 1:35,467 1:34,959 10. Chaz Davies Ducati 1:34,971 1:35,503 11. Michael vd Mark BMW 1:35,320 1:34,974 12. Leon Haslam Honda 1:35,173 1:34,976 13. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,316 1:35,081 14. Jonas Folger BMW 1:35,530 1:35,343 15. Axel Bassani Ducati 1:36,359 1:35,528 16. Tito Rabat Ducati 1:35,681 1:35,599 17. Isaac Vinales Kawasaki 1:36,135 1:35,945 18. Leandro Mercado Honda 1:37,113 1:36,397 19. Kohta Nozane Yamaha 1:36,652 1:36,405 20. Andrea Mantovani Kawasaki 1:37,146 1:37,210 21. Loris Cresson Kawasaki 1:38,995 1:38,586