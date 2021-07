Scott Redding (3./Ducati): «Was soll ich dazu sagen»

Nach Problemen in Donington präsentierte sich Scott Redding beim Meeting in Assen am Freitag wieder als bester Ducati-Pilot. Die Panigale V4 stellt den Engländer aber immer mehr vor ein Rätsel.

Schnellster am Vormittag, aber nur Siebter im FP2 – in der kombinierten Zeitenliste reichte seine persönlich beste Rundenzeit von 1:34,591 min Scott Redding dennoch für Platz 3. Nur Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasak) und der aufstrebende Garrett Gerloff (Yamaha) waren schneller.



«Ich habe im FP2 nur verschiedene Reifen ausprobiert», erklärte Redding im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich begann mit einem gebrauchten Vorderreifen und einen neuen Hinterreifen. Dann wechselte ich auf einen anderen Vorderreifen, mit dem ich aber kein gutes Gefühl hatte. Und als ich meinen letzten Run fuhr, hatte ich einen neuen Vorderreifen und einen gebrauchten Hinterreifen montiert. Ich hatte also nie das beste Material gleichzeitig, aber das macht nichts. Die Zeiten sind sehr eng und ich fühle mich stark.»

«Meine einzige Sorge, und wahrscheinlich für alle, sind die Reifen, vor allem hinten», ergänzte der Ducati-Pilot. «Der SCX-Reifen hat eine größere Performance, in den schnellen Kurven rutscht der aber. Das ist soweit ok, aber der Verschleiß ist höher. Der SC0 wiederum ist stabiler, aber um bis zu 0,3 sec pro Runde langsamer. Wir werden abwarten, die Bedingungen am Samstag sind und uns dann entscheiden.»

Auffallend die schwankende Performance von Redding in der Superbike-WM 2021. Zuletzt in Donington Park war der Ducati-Pilot weit von den Top-3 entfernt.



«Ganz ehrlich: Ich habe das exakt identische Motorrad wie in Donington – kein Klick ist anders, rein gar nichts. Und das ist verwirrend», sagte der Engländer. «Ich könnte happy sein, weil das Bike hier prima funktioniert, aber beim letzten Meeting war das mit demselben Set-up nicht der Fall. Was soll ich dazu sagen?»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Assen FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,669 min 1:34,391 min 2. Garrett Gerloff Yamaha 1:35,150 1:34,512 3. Scott Redding Ducati 1:34,591 1:34,917 4. Alvaro Bautista Honda 1:36,024 1:34,741 5. Tom Sykes BMW 1:35,117 1:34,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35,050 1:34,755 7. Lucas Mahias Kawasaki 1:35,279 1:34,771 8. Michael Rinaldi Ducati 1:35,019 1:34,958 9. Alex Lowes Kawasaki 1:35,467 1:34,959 10. Chaz Davies Ducati 1:34,971 1:35,503 11. Michael vd Mark BMW 1:35,320 1:34,974 12. Leon Haslam Honda 1:35,173 1:34,976 13. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,316 1:35,081 14. Jonas Folger BMW 1:35,530 1:35,343 15. Axel Bassani Ducati 1:36,359 1:35,528 16. Tito Rabat Ducati 1:35,681 1:35,599 17. Isaac Vinales Kawasaki 1:36,135 1:35,945 18. Leandro Mercado Honda 1:37,113 1:36,397 19. Kohta Nozane Yamaha 1:36,652 1:36,405 20. Andrea Mantovani Kawasaki 1:37,146 1:37,210 21. Loris Cresson Kawasaki 1:38,995 1:38,586