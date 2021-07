Toprak Razgatlioglu (6./Yamaha) mit Reifensorgen

Beim Superbike-Meeting in Assen tritt Toprak Razgatlioglu als WM-Leader an. Der Yamaha-Star beendete den ersten Trainingstag aber nur als Sechster, zudem stellt ihn die Reifenwahl und das Streckenlayout vor Probleme.

Durch den überraschenden Sturz von Jonathan Rea (Kawasaki) im zweiten Superbike-Lauf in Donington übernahm Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu die WM-Führung – zuvor hatte sich der 24-Jährige mit dem sechsfachen Weltmeister ein sehenswertes Duell um den Sieg geliefert.

Beim Meeting in Assen gilt es für den Türken, seinen Anspruch auf den Titel zu festigen, doch er beendete den ersten Trainingstag nur als Sechster.



«Ich konzentrierte mich am Freitag nur auf die Rennabstimmung und die Reifenwahl», beschwichtigt Razgatlioglu gegenüber SPEEDWEEK.com. «Normalerweise bevorzuge ich den SCX-Reifen, aber der funktioniert hier nicht; im Rennen nehmen wir wahrscheinlich den SC0. Wir experimentierten auch mit dem Set-up, um am Heck mehr Grip zu generieren.»



«Ich bin zwar nur Sechster, aber die Zeiten sind eng beisammen. Im Rennen muss ich aber in jeder Runde schnell sein, denn ich will ums Podium kämpfen», so der Yamaha-Pilot weiter. «Ich schaue zwar nicht auf den Punktestand, muss aber gute Punkte für die Meisterschaft einfahren. Ich muss nicht jedes Rennen gewinnen, das habe ich 2019 bei Rea und Bautista gesehen. Wenn ich nicht gewinnen kann, nehme ich halt den bestmöglichen Platz mit.»

Seine eigentlich Stärke kann der talentierte Türke in Assen nicht ausspielen.



«Diese Strecke ist nicht leicht für mich, weil es kein stop-and-go ist. Ich muss versuchen, meinen Fahrstil ein wenig anzupassen», grübelt Razgatlioglu. «Aber das Rennen hat 21 Runden und zuerst man muss den Reifen über die Distanz bringen.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Assen FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,669 min 1:34,391 min 2. Garrett Gerloff Yamaha 1:35,150 1:34,512 3. Scott Redding Ducati 1:34,591 1:34,917 4. Alvaro Bautista Honda 1:36,024 1:34,741 5. Tom Sykes BMW 1:35,117 1:34,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:35,050 1:34,755 7. Lucas Mahias Kawasaki 1:35,279 1:34,771 8. Michael Rinaldi Ducati 1:35,019 1:34,958 9. Alex Lowes Kawasaki 1:35,467 1:34,959 10. Chaz Davies Ducati 1:34,971 1:35,503 11. Michael vd Mark BMW 1:35,320 1:34,974 12. Leon Haslam Honda 1:35,173 1:34,976 13. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,316 1:35,081 14. Jonas Folger BMW 1:35,530 1:35,343 15. Axel Bassani Ducati 1:36,359 1:35,528 16. Tito Rabat Ducati 1:35,681 1:35,599 17. Isaac Vinales Kawasaki 1:36,135 1:35,945 18. Leandro Mercado Honda 1:37,113 1:36,397 19. Kohta Nozane Yamaha 1:36,652 1:36,405 20. Andrea Mantovani Kawasaki 1:37,146 1:37,210 21. Loris Cresson Kawasaki 1:38,995 1:38,586