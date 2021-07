Assen: Jonathan Rea auf Pole, Jonas Folger starker 6!

Weltmeister Jonathan Rea eroberte bei der Superbike-WM in Assen seine 32. Pole-Position, Toprak Razgatlioglu und Scott Redding stehen neben ihm in Reihe 1. Desaster für Tom Sykes und Garrett Gerloff.

Seit diesem Jahr dauert die Superpole nur noch 15 Minuten, seit Misano haben die Fahrer dafür zwei superweiche Qualifyer-Reifen zur Verfügung.



Auf neuem Asphalt wurde die schnellste Rennrunde auf dem TT Circuit (Bautista 2019 in 1:34,564 min) bereits in den freien Trainings mehrfach unterboten, der Pole-Rekord von Jonathan Rea (1:33,505 min) schien in Gefahr.

Für WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) begann die Superpole mit einem Sturz katastrophal, für Garrett Gerloff (GRT Yamaha) ebenfalls.



Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) übernahm mit 1:34,268 min als Erster die Führung, diese Zeit wurde ihm aber wegen gelber Flaggen gestrichen. Vier Minuten vor Ende verbesserte sich der Nordire mit dem Qualifyer auf 1:33,842 min, womit er tatsächlich vorne lag.

Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo BMW lag zwei Minuten vor Ende auf Platz 2, doch der Großteil des Feldes hatte die finale Attacke noch vor sich.



Das Yamaha-Team reparierte Topraks R1 in Windeseile, der Türke stürmte anschließend auf Startplatz 2! Neben ihm qualifizierte sich Scott Redding (Aruba Ducati) als Dritter für die erste Reihe.



Zwar zogen noch Michael Rinaldi (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) an Folger vorbei, Jonas begeisterte als Sechster aber mit seinem besten Qualifying-Ergebnis.

Damit ist der Bayer schnellster BMW-Pilot, Werksfahrer Michael van der Mark kam auf Platz 9. Tom Sykes hatte gleich zu Beginn ein technisches Problem in Kurve 5 und kam auf keine gezeitete Runde. Der Engländer muss deshalb im ersten Hauptrennen am Samstagnachmittag sowie im Sprintrennen am Sonntagmorgen zusammen mit Gerloff aus der letzten Reihe losfahren.

Ergebnisse Superbike-WM Assen, Superpole:

1. Rea, Kawasaki, 1:33,42 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,186 sec

3. Redding, Ducati, +0,211

4. Rinaldi, Ducati, +0,225

5. Lowes, Kawasaki, +0,410

6. Folger, BMW, +0,494

7. Locatelli, Yamaha, +0,533

8. Haslam, Honda, +0,625

9. Van der Mark, BMW, +0,944

10. Bautista, Honda, +0,949

11. Rabat, Ducati, +1,102

12. Bassani, Ducati, +1,102

13. Davies, Ducati, +1,160

14. Vinales, Kawasaki, +1,409

15. Mahias, Kawasaki, +1,493

16. Mercado, Honda, +1,716

17. Mantovani, Kawasaki, +2,217

18. Nozane, Yamaha, +2,234

19. Cresson, Kawasaki, +3,314

20. Sykes, BMW, keine Zeit

21. Gerloff, Yamaha, keine Zeit