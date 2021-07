Assen-Dominator: 13. Sieg von Jonathan Rea (Kawasaki)

Kein anderer Superbike-Pilot hat so viele Siege auf einer Rennstrecke wie Jonathan Rea in Assen. Der Kawasaki-Star eroberte mit seinem 13. Sieg im ersten Lauf die WM-Führung zurück.

Jonathan Rea verbindet eine lange Erfolgsgeschichte mit Assen. Schon in der Supersport-WM 2008 fuhr der damalige Ten Kate-Pilot als Zweiter auf das Podest, seine ersten Siege in der Superbike-WM fuhr der Rekordweltmeister 2010 mit Honda ein. Auch 2011, 2012 und 2014 konnte der Nordire mit der CBR1000RR jeweils einen Laufsieg feiern.



Nach seinem Wechsel zu Kawasaki folgte zwischen 2015 und 2018 acht Laufsiege in Serie! Der überragende Álvaro Bautista beendete 2019 mit der Ducati V4R die Siegesserie des 34-Jährigen.

Aber im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 war es wieder Rea, der von der Pole startend als Erster über den Zielstrich brauste. Es war ein hart erkämpfter Sieg, denn Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) erwiesen sich als ebenbürtige Gegner.



«Es war sehr schwer für mich, Toprak und Scott abzuschütteln. Wenn ich freie Fahrt hatte, musste ich alles herausholen und keinen Fehler machen», gab der Kawasaki-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Am Ende lieferten sich die beiden ihren eigenen Kampf und ich konnte mich etwas entspannen. Ich konnte einen guten Rhythmus fahren und mein Bike lief wie auf Schienen, auch wenn im Verlauf des Rennens am Hinterreifen Vibrationen einstellte. Anstatt dem Reifen alles abzuverlangen, habe ich ihn bestmöglich geschont und konnte meinen Vorpsrung dennoch weiter ausbauen – als Fahrer gibt das einem ein gutes Gefühl.»

Erstmals hatte sich Rea in einem Hauptrennen für den SCX-Reifen entschieden, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde.



«Offenbar haben wir unsere Performance bei wärmeren Bedinungen verbessert, so dass wir den X-Reifen nehmen konnten», erklärte Rea. «Ich fuhr auch am Freitag eine Rennsimulation mit diesem Reifen und fühlte mich sehr gut damit. Wir hatten einen guten Plan, auch mit dem Vorderreifen, und wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und es sich auszahlt, ist das großartig. Ehrlich gesagt war unsere Pace sogar etwas langsamer, als ich es erwartet hatte. Am Freitag fuhr ich 17 Runden und erreichte konstant 1:37,8 min und 1:37,9 min. Am Samstag war es etwas wärmer und das hatte scheinbar einen kleinen Effekt.»

Durch die 25 Punkte für den Sieg steht Rea nun gesamt bei 206 Punkte und übernahm damit wieder die Führung in der Gesamtwertung.

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 30:48,682 min 2. Scott Redding Ducati + 3,093 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,214 4. Michael Vd_Mark BMW + 4,478 5. Andrea Locatelli Yamaha + 6,139 6. Garrett Gerloff Yamaha + 7,901 7. Tom Sykes BMW + 11,182 8. Leon Haslam Honda + 14,945 9. Chaz Davies Ducati + 19,044 10. Axel Bassani Ducati + 19,231 11. Isaac Vinales Kawasaki + 33,244 12. Leandro Mercado Honda + 33,462 13. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 14. Andrea Mantovani Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Kohta Nozane Yamaha Out Lucas Mahias Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Alex Lowes Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda