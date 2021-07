Assen, Lauf 2: Yamaha-Drama bei Kawasaki-Triumph

Jonathan Rea ist der überragende Sieger des Superbike-Meetings in Assen. Während die Yamaha-Stars Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff eine dunkle Stunde erlebten, gewann der Kawasaki-Pilot auch den zweiten Lauf.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Assen entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Jonathan Rea (Kawasaki), Michael Rinaldi (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). In Reihe 2 lauterten Rookie Andrea Locatzelli (Yamaha), Scott Redding (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki). Gewinner des Formats ist Tom Sykes (BMW), der sich um 13. Position verbessert und Platz 7 ins Rennen startete. Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen.



Wie im ersten Rennen entschieden sich mehrere Piloten für den SCX-Reifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde. Aus der ersten Reihe ging nur Rinaldi mit diesem Reifen ins Rennen.

Der zweite Lauf begann mit einem Drama in der ersten Kurve. Völlig übermotiviert bremste Garrett Gerloff (Yamaha) viel zu spät und kollidiert mit Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. Während der Texaner zunächst lediglich einige Plätze verlor, stürzte sein Markenkollege. Gerloff bekam vor unverantwortliche Fahrweise eine Durchfahrtstrafe aufgebrummt und stürzte anschließend während seiner Aufholjagd.



An der Spitze setzte sich dafür Superbike-Rookie Andrea Locatelli fest und führte das Rennen die ersten zehn Runden an. Rea, der nur als Achter aus der ersten Runden kam, übernahm in Runde 11 die Führung und fuhr in Folge seinen dritten Sieg an diesem Wochenende ein. Erst als Locatelli Reifenprobleme bekam, verlor der Yamaha-Pilot den Kontakt zu Rea und am Ende auch den zweiten Platz an Scott Redding (Ducati). Dennoch fuhr der Italiener als Dritter sein bisher bestes Superbike-Finish ein.

In seinem 200. Rennen mit Ducati kreuzte Chaz Davies als Vierter die Ziellinie. Álvaro Bautista fuhr für Honda in Assen den fünften Platz ein.



Die BMW-Werkspiloten fuhren zweiten Rennen in den Top-10 mit. Mit einer starken letzten Runde eroberte Michael van der Mark den sechsten Platz, währen Teamkollege Tom Sykes in der letzten Schikane stürzte und als 15. die Ziellinie kreuzte.

So lief das Rennen

Start: Locatelli mit Blitzstart in Führung, dann Rinald, Lowes, Redding und van der Mark. Rea nur auf Platz 8. Gerloff kegelt Razgatlioglu von der Piste.

Runde 1: Locatelli vor Rinaldi, Lowes und Redding. Rea auf Platz 6, Sykes auf sieben. Bautista auf Platz 8.

Runde 2: Rea (6.) vorbei an van der Mark (5.), Davies (8.) überholt Sykes (7.). Gerloff auf Platz 11 – sein Rammstoss wird von der Rennleitung untersucht.

Runde 3: Locatelli 0,9 sec vor Rinaldi. Lowes fällt hinter Redding (3.) und Rea (4.) auf Platz 5 zurück. Rea schnappt sich Redding in der Schikane und ist Dritter.

Runde 4: Rea macht kurzen Prozess mit Rinaldi und eröffnet die Jagd auf Locatelli.

Runde 5: Rea gibt alles, aber Locatelli fährt nur 0,02 sec langsamer. Gerloff bekommt Durchfahrtstrafe aufgebrummt.

Runde 6: Locatelli jetzt 0,7 sec vor Rea – der Kawasaki-Star brennt in 1:34,689 min die schnellste Rennrunde in den Asphalt. Redding (3.) jetzt vor Rinaldi (4.).

Runde 7: Davies ist stark unterwegs auf Platz 5. Van der Mark die beste BMW auf Platz 7, unmittelbar dahinter Álvaro Bautista mit der besten Honda.

Runde 8: Lowes fällt hinter van der Mark und Bautista auf Platz 8 zurück. Gerloff tritt seine Durchfahrtstrafe an.

Runde 9: Locatelli nur noch 0,3 sec vor Lowes und 1,9 sec vor Redding.

Runde 10: Rea am Hinterrad von Locatelli. Davies knöpft Rinaldi Platz 4 ab. Bautista (7.) lässt van der Mark (6.) hinter sich.

Runde 11: Rea kreuzt erstmals als Führender über die Linie.

Runde 12: Locatelli geht den Speed von Rea mit. Es folgen die Ducati-Piloten Redding, Davies und Rinaldi. Bautista (6.) drängt nach vorne.

Runde 13: Gerloff macht sein Desaster perfekt und stürzt.

Runde 14: Rea 0,4 sec vor Locatelli und 2,7 vor Redding. Rinladi (5.) unter Druck von Bautista (6.). Van der Mark und Sykes hintereinander auf 8 und 9.

Runde 15: Rea 0,9 sec vor Lovatelli.

Runde 16: Locatelli kann den Speed von Rea nicht mehr mitgehen und verliert pro Runde 0,5 sec. Bautista jetzt vorbei an Rinaldi auf Platz 5.

Runde 17: Sykes jetzt die beste BMW auf Platz 8.

Runde 18: Rea 2 sec vor Locatelli, der allmählich unter Druck von Redding gerät.

Runde 19: Redding fackelt nicht lange und überholt Locatelli lässig.

Runde 20: Rea 1,8 sec vor Redding und 2,7 vor Locatelli.

Letzte Runde: Rea gewinnt vor Redding und Locatelli. Van der Mark wird Fünfter ,Sykes stürzt in der letzten Runde.