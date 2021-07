Alex Lowes (Kawasaki): «Konnte nicht mehr tun»

Während Jonathan Rea in Assen ein überragendes Wochenende absolvierte, kam sein Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes beim Superbike-Meeting in den Niederlanden nicht so recht in Schwung.

Jonathan Rea dominierte beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Assen zwar nicht die Konkurrenz belieben, doch mit drei Siegen bestätigte der Kawasaki-Pilot seine starke Performance auf der niederländischen Piste. 15 Siege hat der 34-Jährige auf der Traditionspiste eingefahren, mehr als jeder andere Fahrer auf irgendeiner Rennstrecke.

Die Ergebnisse seines Teamkollegen Alex Lowes wirken dagegen blass. Der Engländer holte in der Superpole den fünften Startplatz heraus, im ersten Rennen am Samstag stürzte er in den Top-5 liegend. Weil der Lenker beschädigt war, musste er das Rennen aufgeben.



«Zu Beginn des Rennens war ich zwischen Rinaldi und Redding etwas eingeklemmt. Ich wurde von Jonas Folger überholt, aber ich habe ihn mir wieder geschnappt», schilderte Lowes die ersten Rennrunden. «Dann habe ich in Kurve 5, die wirklich langsam ist, einfach die Front verloren. Ich habe die Bremse gelöst, um die Kurve noch zu kriegen, aber vielleicht war ich wegen dem vollen Tank vorne am Limit. Ein kleiner Fehler und das Rennen war vorbei.»

Leicht angeschlagen erreichte der 30-Jährige am Sonntag die Plätze 6 und 7. In sieben von bisher 15 Rennen schaffte es Lowes in dieser Saison nicht unter die besten fünf, dennoch verteidigte er den vierten WM-Rang.



«Es war kein einfacher Tag und kein einfaches Wochenende», stöhnte Lowes. «Ich hatte einige körperliche Einschränkungen, zumal Assen durch die vielen Richtungswechseln sowieso ziemlich hart ist. Mein Reifen war im zweiten Rennen in einem besseren Zustand als der von Rinaldi, ihn zu überholen war aber schwer. Als ich es versuchte musste ich eine weite Linie fahren, wodurch van der Mark an mir vorbei ging. Ich hätte wahrscheinlich etwas schneller fahren können, die Kämpfe haben aber Spaß gemacht.»

Unterm Strich akzeptiert Lowes seine Ergebnisse.



«Mit den Plätzen sechs und sieben kann ich zufrieden sein, weil ich ziemlich zu kämpfen hatte. Das sind zwar nicht die Positionen, die ich anstrebe, aber der Sonntag war zumindest besser als der Samstag. Das war das Beste, was wir an diesem Wochenende tun konnten», meinte der Kawasaki-Pilot. «Jetzt werde ich mich ausruhen, um auf der neuen Strecke in Most wieder 100 Prozent fit zu sein.»

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha > 1 min