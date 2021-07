Honda-Ass Leon Haslam glaubte in Assen an die Top-5

Leon Haslam glaubte im Vorfeld, dass seine CBR1000RR-R gut auf dem TT Circuit Assen funktionieren würde. Den Beweis konnte der Honda-Pilot am vergangenen Wochenende aber nicht antreten.

Startplatz acht in der Superpole, in den Rennen die Positionen acht, zwölf und zehn – hinsichtlich der Ergebnisse lief das Meeting der Superbike-WM 2021 in Assen für Leon Haslam nicht sonderlich besser als die vorangegangenen Rennwochenenden. Saisonhighlight des Honda-Piloten bleibt Platz 4 bei seinem Heimrennen in Donington (Lauf 1).

Dennoch glaubt der 38-Jährige, dass er auf dem Traditionskurs unter Wert geschlagen wurde.



«Im Superpole-Race hat ein Fahrer in den ersten Kurven dafür gesorgt, dass ich viele Positionen verloren habe», berichtete Haslam, der als Zwölfter aus der ersten Runde und auf dieser Positon auch ins Ziel kam. «Insgesamt war es ein schwieriges Rennen und wir hatten sowohl mit der Front als auch mit der Kraftentfaltung zu kämpfen.»



Die Leistungsentfaltung der Triple-R wurde auch von Álvaro Bautista bemängelt.

«Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Start, aber dann stürzte Toprak und ich musste ihm ausweichen, wodurch ich wieder an Boden verlor», erzählte Haslam weiter. «Im ersten Teil des Rennens hatte ich das Gefühl, dass ich einen guten Rhythmus hatte, aber nach ungefähr zehn Runden verlor ich viel Zeit, mehr als eine Sekunde pro Runde. Insgesamt war es ein hartes Wochenende und ich bin frustriert, da ich auf dieser Strecke Top-5-Ergebnisse erwartet habe.»



Den Beweis, dass die Honda das Potenzial für die Top-5 hat, trat Teamkollege Álvaro Bautista an. Der Spanier brachte die CBR1000RR-RR nach zwei Stürzen im zweiten Hauptrennen als fünfte ins Ziel, nur eine Sekunde hinter dem viertplatzierten Chaz Davies (Ducati).

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha > 1 min