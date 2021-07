BMW in SBK-WM: Alu-Felgen von PVM statt teurem Carbon 30.07.2021 - 16:12 Von Kay Hettich

© BMW Alu-Felgen von PVM in der Superbike-WM

In der Serie sind an BMW M1000RR Felgen aus Carbon montiert. Zum Einsatz in der Superbike-WM 2021 entschied sich das Team von Tom Sykes und Michael van der Mark aber für Aluminium.