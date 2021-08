Most im TV: Schwere Zeiten für Superbike-Fans

Viel ist am Samstag nicht von der Superbike-WM aus Most zu sehen

Gegen die Olympiade in Tokio und der MotoGP auf dem Red Bull Ring hat es die Superbike-WM 2021 beim Meeting in Most schwer, einen freien Sendeplatz zu finden. Was man im TV und im Internet live sehen kann.

Rechtzeitig vor Saisonbeginn verlängerte Promoter Dorna den Vertrag über die Senderechte der Superbike-WM mit ServusTV um zwei Jahre, mit Eurosport sogar um fünf. Beide Sendeanstalten haben aber auch Verträge mit anderen Sportarten, die in der Gunst der Zuschauer mitunter höher stehen.

Beim zu Discovery gehörenden Sender Eurosport findet das Meeting der Superbike-WM in Most keine Berücksichtigung – die Olympiade in Tokio erhält den Vorzug.



Etwas irritierend: Sowohl die Rennen aus Assen als auch aus Most sollen laut Programmplan am 14. August auf Eurosport wiederholt werden.

Auch ServusTV bietet aus Most nicht das gewohnte Programm, überrascht aber am Samstag mit der Berücksichtigung der SBK-Superpole als zeitnahe Wiederholung. Das erste Rennen am Samstag wird nach der Übertragung der MotoGP-Qualifyings als Aufzeichnung gezeigt. Weil das zweite Rennen am Sonntag wegen der gleichzeitig stattfindenden MotoGP-WM auf dem Red Bull Ring verschoben wurde, ist das letzte Rennen aus Most live im TV zu sehen.



Außerdem bietet der Privatsender aus Österreich das einzige kostenlose Angebot für Streaming. Aus Assen ist jede Session auf der Website von ServusTV im Live-Stream zu sehen.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 69,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.