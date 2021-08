Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Das wird gefährlich!»

Als Schnellster der freien Trainings dominierte Toprak Razgatlioglu den ersten Tag der Superbike-WM in Most. Der Yamaha-Star war der einzige Top-Pilot, der sich auch bei Regen auf die Strecke wagte.

Die Teams der Superbike-WM hatten sich darauf verständigt, keinen Test auf der neuen SBK-Strecke in Most einzulegen. Auch Toprak Razgatlioglu, der wie sein Mentor Kenan Sofuoglu den Yamaha-R6-Cup fuhr, kannte die tschechische Piste nicht.

Dennoch gab der Yamaha-Star im FP1 sofort den Takt vor und fuhr schon nach 15 Minuten schneller als die besten IDM-Piloten im Juni. Am Ende ließ sich der WM-Zweite in 1:33,022 min die schnellste Zeit notieren – 0,6 sec schneller als der zweitplatzierte Alex Lowes (Kawasaki)!



«Ich wollte eine 1:32 min fahren, aber ich hatte etwas Verkehr und verlor Zeit beim Überholen», grinste Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin zum ersten Mal hier in Most, aber ich mag es! Die Mischung aus langsamen und sehr schnellen Kurven passt zu meinem Stil. Allerdings gibt es wenige gute Überholmöglichkeiten, dafür bieten sich nur zwei oder drei Kurven an. Eine Kurve ist so langsam wie die Haarnadelkurve in Magny-Cours – das ist eine gefährliche Ecke, da bin ich auf die Rennen gespannt.»

Während die Werkspiloten von BMW, Ducati und Kawasaki auf das verregnete zweite Training verzichtete, drehte der Yamaha-Pilot fleißig Runden – dabei ist Razgatlioglu nicht als Freund von nassen Strecken bekannt.



«Ich bin glücklich, es war ein guter erster Tag für mich.In der zweiten Session war eine Rennsimulation und Reifentests geplant, aber dann fing es an zu regnen. Wir sind dann einige Runden bei nassen Bedingungen gefahren – damit war ich sehr zufrieden», erklärte der talentierte Türke. «Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, schnell zu sein. Auch das Vertrauen im Nassen ist jetzt stärker. So gesehen war es sogar ein sehr guter erster Tag! Ich fühle mich jetzt bereit für ein Rennen! Also werden wir morgen sehen, was wir tun können.»