BMW nicht in den Top-5 – guter Bluff oder Probleme? 06.08.2021 - 19:59 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die BMW-Werkspiloten Michael van der Mark und Tom Sykes

In den freien Trainings der Superbike-WM 2021 in Most am Freitag traten die BMW-Piloten Tom Sykes und Michael van der Mark als Siebter und Elfter nicht wirklich in Erscheinung. Aber die Zeitenliste sagt nicht alles aus.