Andrea Locatelli (3./Yamaha): «Davon will ich mehr»

Mit seinem zweiten Podium in Folge hat Superbike-Rookie Andrea Locatelli beim Meeting in Most seine aufstrebende Tendenz bestätigt. Der Yamaha-Pilot analysiert seine Leistung dennoch kritisch.

Andrea Locatelli hat den Durchbruch in der Superbike-WM geschafft, das hat spätestens der erste Lauf in Most bestätigt. Der Italiener, der zuletzt in Assen im zweiten Rennen sein erstes Podium überhaupt holte, wurde in Tschechien erneut Dritter.

Es zeichnet den Yamaha-Piloten aus, dass er sich selbstkritisch mit diesem guten Finish auseinandersetzt.



«Das Podium freut mich natürlich, der Abstand nach vorne stellt mich allerdings nicht zufrieden», betonte Locatelli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Vor allem in den ersten Runden habe ich einfach zu viel auf die Spitze verloren. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl auf dem Bike, bei diesen Bedingungen ließ der Grip am Hinterrad aber schnell nach. Wir müssen und werden uns damit beschäftigen, welche Reifen für die Rennen am Sonntag die beste Wahl sind. Letzendlich war unsere Wahl im ersten Lauf die beste Lösung, das hat Toprak bewiesen. Ich will noch verstehen, ab wann sich der Rückstand vergrößerte.»



Zur Info: Wie Lauf-1-Sieger Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff hatte sich auch Andrea Locatelli für den SCX-Hinterreifen entschieden.

Für die Rennen am Sonntag hat sich der Superbike-Rookie einiges vorgenommen.



«Es ist erst mein zweites Superbike-Podium und ganz klar, davon will ich noch mehr», grinste Locatelli. «Dafür muss ich versuchen, mich in den ersten Rennrunde weiter vorne zu platzieren. Wenn ich wie in Assen vorne bin, kann ich meinen Rhythmus fahren und Druck machen. Also muss ich lernen, schneller Positionen gut zu machen.»

Wie viele Piloten findet auch der 24-Jährige lobende und kritische Worte über die neue Superbike-Strecke in Most.



«Die Strecke an sich ist wirklich sehr schön, vielleicht bisher für mich eine meine besten Pisten überhaupt. Allerdings gibt es einige Stelle, die wirklich sehr gefährlich sind, zum Beispiel die Kurven 5, 6 und 13», sagte der Yamaha-Werkspilot. «Dort fehlt es einfach an Sturzraum. Vielleicht gelingt es ihnen, die Strecke für kommende Rennen etwas sicherer zu machen, dann kommen wir gerne wieder.»

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 13,838 4. Michael Rinaldi Ducati + 16,650 5. Axel Bassani Ducati + 16,935 6. Garrett Gerloff Yamaha + 17,099 7. Alvaro Bautista Honda + 22,590 8. Leon Haslam Honda + 24,728 9. Tom Sykes BMW + 26,924 10. Marvin Fritz Yamaha + 39,559 11. Christophe Ponsson Yamaha + 58,991 12. Isaac Vinales Kawasaki + 59,105 13. Alex Lowes Kawasaki > 1 min 14. Kohta Nozane Yamaha > 1 min Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael vd Mark BMW Out Loris Cresson Kawasaki Out Tito Rabat Ducati Out Jonas Folger BMW Out Chaz Davies Ducati Out Jayson Uribe Kawasaki Out Karel Hanika Yamaha Out Alessandro Delbianco Honda