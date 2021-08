Most, Lauf 1: Razgatlioglu siegt, Nullnummer für Rea

Das erste Rennen der Superbike-WM 2021 in Most wurde von vielen Stürzen überschattet. Während Jonathan Rea gleich zweimal stürzte, holte sich Toprak Razgatlioglu den Sieg. Wildcard-Pilot Marvin Fritz Zehnter!

Die ersten beiden Startreihen für das erste Rennen der Superbike-WM in Most überhaupt versprachen ein spannendes Rennen. Mit Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) standen die Top-3 der Gesamtwertung in Reihe 1, BMW-Ass Tom Sykes brachte als Vierter den vierten Hersteller weit nach vorne in der Startaufstellung.



Aus dem Mittelfeld ging Wildcard-Pilot Marvin Fritz von der elften Position ins Rennen. Nach seinem Crash im FP3 kam Jonas Folger (BMW) nur auf Startplatz 21.

Das Wetter zeigte sich bei Rennstart um 14 Uhr von seiner schönsten Seite. Zwischen einer lockeren Bewölkung schien die Sonne und sorgte für angenehme Temperaturen, auch für die 7000 erlaubten Fans auf den Tribünen.



An der Spitze setzten sich Redding, Rea und Razgatlioglu schnell ab. Die drei Top-Piloten fuhren bis zu einer Sekunde schneller als ihre Verfolger. Doch in Runde 14 verabschiedete sich Rea mit einem Sturz vom Kampf um den Sieg. Der Rekordweltmeister setzte das Rennen fort, stürzte aber erneut und fiel endgültig aus.

In den letzten sieben Runden fuhren Redding und Razgatlioglu auf höchstem Niveau, nur selten ergaben sich Überholgelegenheiten, doch in den letzten zwei Runden ging es heftig zur Sache. Wenige Kurven vor dem Ziel bremste sich der Yamaha-Pilot hart aber fair am Engländer vorbei und gewann das Rennen. Redding wurde Zweiter. Mit 13 sec Rückstand wurde Andrea Locatelli (Yamaha) Dritter,



Die Gesamtwertung wird weiterhin von Rea angeführt, doch der Nordire hat nur noch zwölf Punkte Vorsprung auf Razgatlioglu.

Über 20 sec hinter dem Sieger brachte Álvaro Bautista die beste Honda auf Platz 7 ins Ziel, Tom Sykes mit der besten BMW wurde Neunter.



Gaststarter Marvin Fritz (Yamaha) freute sich bei seinem SBK-Debüt über Platz 10.



Pech hatte Bonovo MGM-Pilot Jonas Folger (BMW), der mit Motorschaden ausschied.



Das erste Rennen der Superbike-WM war von vielen Stürzen überschattet, die aber glücklicherweise allesamt glimpflich ausgingen. Neben Rea rutschten auch Michael van der Mark (BMW), Chaz Davies (Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) und Tito Rabat (Ducati) aus. Insgesamt wurden elf Stürze gezählt.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Rea und Redding in die erste Kurve. Sykes verpasst den Bremspunkt und fährt geradeaus und reiht sich als Fünfter wieder ein. Fritz auf 15, Folger auf 21.

Runde 1: Razgatlioglu, Rea und Redding schon einige Meter vor Rinaldi, Sykes und Locatelli. Bautista Achter. Sturz Nozane.

Runde 2: Redding kassiert Razgatlioglu und Rea in einer Runde! Rinaldi (4.) 1,2 sec zurück. Sykes (5.) könnte schneller fahren.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Redding in 1:33,076 min, Rea neuer Zweiter. Sturz Delbianco.

Runde 4: Rea kontert in 1:32,784 min und liegt 0,2 sec hinter Redding. Razgatlioglu. Sykes verliert Platz 5 an Locatelli. Van der Mark Elfter vor Lowes, Rabat und Davies. Sturz Hanika.

Runde 5: Sturz Lowes und Davies stürzen unabhängig voneinander in derselben Kurve. Uribe ebenfalls gestürzt.

Runde 6: Die Top-3 innerhalb 0,7 sec, Rinladi (4.) liegt bereits 3,6 sec zurück. Nozane, Lowes und Davies am Ende des Feldes wieder im Rennen.

Runde 7: Redding setzt sich um 1,8 sec ab, Rea und Razgatlioglu im Kampf um Platz 2. Bautista Sechster, Sykes nur noch Zehnter. Fritz auf 13 in den Punkten.

Runde 8: Jonas Folger fällt mit Defekt aus. Davies kommt an die Box.

Runde 9: Razgatlioglu und Rea wollen Redding wieder einholen. versuche

Runde 10: Redding 1,6 sec vor Razgatlioglu und Rea, Locatelli (4.) hat Rinaldi überholt (5.). Sturz Rabat. Fritz jetzt Zwölfter

Runde 11: Die Top-3 fahren fast identische Zeiten. Van der Mark bester BMW-Pilot auf Platz 9.

Runde 12: Redding nur noch um 1 sec vorne. Sturz Cresson – Nullnummer für das Pedercini-Team

Runde 13: Van der Mark (9.) vorbei an Haslam (8.)

Runde 14: Rea stürzt – der Weltmeister reiht sich als Elfter wieder ein. Auch van der Mark gestürzt!

Runde 15: Schnellste Rennrunde Razgatlioglu in 1:32,697 min – nur noch 0,5 sec hinter Redding!

Runde 16: Redding und Razgatlioglu 10 sec vor Locatelli und 13 sec vor Rinaldi.

Runde 17: Bautista beste Honda auf Platz 7, Sykes auf Platz 9.

Runde 18: Razgatlioglu lauert hinter Redding auf eine Überholgelegenheit. Fritz jetzt in den Top-10!

Runde 19: Razgatlioglu schnappt sich die Führung, doch Redding auf der Zielgeraden wieder vorbei am Türken. Rea stürzt auf der Aufholjagd erneut.

Runde 20: Redding um 0,3 sec vor Razgatlioglu.

Runde 21: Razgatlioglu kurz vorbei an Redding, doch der Ducati-Pilot kontert sofort.

Letzte Runde: Razgatlioglu bremst sich hart aber fair an Redding vorbei und gewinnt vor dem Briten und Locatelli.





Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 13,838 4. Michael Rinaldi Ducati + 16,650 5. Axel Bassani Ducati + 16,935 6. Garrett Gerloff Yamaha + 17,099 7. Alvaro Bautista Honda + 22,590 8. Leon Haslam Honda + 24,728 9. Tom Sykes BMW + 26,924 10. Marvin Fritz Yamaha + 39,559 11. Christophe Ponsson Yamaha + 58,991 12. Isaac Vinales Kawasaki + 59,105 13. Alex Lowes Kawasaki > 1 min 14. Kohta Nozane Yamaha > 1 min Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael vd Mark BMW Out Loris Cresson Kawasaki Out Tito Rabat Ducati Out Jonas Folger BMW Out Chaz Davies Ducati Out Jayson Uribe Kawasaki Out Karel Hanika Yamaha Out Alessandro Delbianco Honda