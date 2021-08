Alvaro Bautista (Honda): «Anders, als alles Gewohnte»

Für die Testfahrten in Barcelona vergangene Woche hatten die Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam einige neue Teile zu probieren. Sie hoffen, dass sich diese bei der Superbike-WM-Premiere in Navarra bewähren

Seit Anfang Juli darf Honda ein Motor-Update bringen, als einziger Hersteller haben die Japaner in diesem Jahr noch keinen Podestplatz erreicht. Vergangene Woche testeten Alvaro Bautista und Leon Haslam auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona. Welche der neuen Teile am kommenden Wochenende bei der SBK-Premiere in Navarra eingesetzt werden, ist unbekannt.

Mitte Juni lernten die beiden Werksfahrer die neue Strecke im WM-Kalender kennen. «Sie ist sehr klein und eng, viele Kurven sind im ersten Gang zu fahren», urteilte Bautista. «Die Strecke unterscheidet sich definitiv von allem, was wir gewohnt sind, mit einem Superbike ist sie nicht einfach zu bezwingen. Der Asphalt ist sehr holprig, insgesamt ergibt das eine anspruchsvolle Runde. Ich bin froh, dass wir diesen Test hatten, denn zusätzlich zur Abstimmungsarbeit haben wir einiges mit der Elektronik probiert. Mit den Erkenntnissen der Tests in Navarra und Barcelona, sowie aus den vergangenen Rennwochenenden, bin ich zuversichtlich, dass uns bei den kommenden Rennen ein Schritt nach vorne gelingt. Ich hoffe, dass wir uns gut schlagen werden, für mich ist das eine Heimstrecke. Großartig ist auch, dass Zuschauer dabei sein dürfen, wir haben sie sehr vermisst.»

Aufgrund der behördlichen Bestimmungen in Navarra dürfen pro Tag im weitläufigen Areal aber lediglich 5000 Fans dabei sein, bis vor Kurzem galt noch das Maximum von 2500 Personen.

«Die Strecke erinnert mich an ältere britische Pisten», ergänzte Haslam. «Wir hatten bei dem Test in Navarra nicht viel Streckenzeit, andere fuhren damals mehr. Aber ich hatte sofort ein gutes Gefühl, das ist ein guter Startpunkt. Mit den vielen Erste-Gang-Kurven musst du sicherstellen, dass dein Motorrad ordentlich bremst und sich leicht einlenken lässt. Diesen Bereichen haben wir uns zuletzt intensiv gewidmet.»

In der Weltmeisterschaft liegen Bautista (84 Punkte) und Haslam (68) auf den Rängen 11 und 13, in der Herstellerwertung ist Honda Letzter.