Navarra, FP3: Yamaha vor Ducati, Jonas Folger Top-10

Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli fuhr im dritten freien Training der Superbike-WM in Navarra am Samstagmorgen die beste Zeit des Wochenendes. Jonas Folger (Bonovo BMW) hat sich gegenüber Freitag deutlich gesteigert.

Die schnellsten Zeiten auf der neuen WM-Strecke in Navarra wurden am Freitagvormittag im FP1 gefahren, als die Asphalttemperatur mit 29 Grad Celsius um 16 Grad niedriger war, als am Nachmittag in FP2.



Weltmeister Jonathan Rea gelang mit 1:37,629 min die Bestzeit, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Scott Redding (Aruba Ducati) verloren als Zweiter und Dritter nur eine gute Zehntelsekunde auf den Nordiren.



Im 30-minütigen FP3 am Samstagmorgen dauerte es nur fünf Minuten und drei Runden, bis die Bestmarke vom Freitag Geschichte war: Rea fuhr 1:37,549 min und steigerte sich in der folgenden Runde auf 1:37,489 min.



Neun Minuten vor Schluss übernahm Razgatlioglu mit 1:37,429 min knapp die Führung, dann stürmte Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli mit 1:37,308 min an die Spitze und verbesserte sich sogar noch auf 1:37,060 min.



Mit dieser Zeit blieb der Italiener vorne, Scott Redding (Ducati), Rea und Razgatlioglu platzierten sich direkt hinter ihm.



Zur Halbzeit lag BMW-Werksfahrer Michael van der Mark auf dem dritten Platz. Der Niederländer hat sich gegenüber Freitag um 0,9 sec verbessert und wurde letztlich Sechster.



Jonas Folger, am Freitag bei vergleichbaren Temperaturen im FP1 in 1:38,993 min ordentlicher Zwölfter, lag nach zehn Minuten auf Platz 6 und hat sich um gute 8/10 sec gesteigert. Der Bayer aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM beendete FP3 als Zehnter.



Leon Haslam brachte die beste Honda auf Platz 11, Teamkollege Alvaro Bautista wurde 13.