Tom Sykes (BMW) klagt: «Beinahe den Lenker gerammt»

In der Superpole bewies Tom Sykes mit Startplatz 3 einmal mehr seine besonderen Qualifying-Qualitäten. Im ersten Superbike-WM-Rennen in Navarra kam er als bester BMW-Fahrer auf Platz 6, verlor aber 20 Sekunden.

Tom Sykes hatte keinen optimalen Start, der Engländer büßte von Startplatz 3 aus drei Positionen ein und kam nur als Sechster aus der ersten Runde zurück. Daran änderte sich nichts mehr, er behielt diesen Platz bis zum Fallen der Zielflagge.



Rang 6 ist ein solides Ergebnis für den Ex-Weltmeister und BMW, über 20 sec Rückstand auf Sieger Scott Redding (Aruba Ducati) geben jedoch zu denken.

«Das war nicht allzu schlecht», hielt Sykes fest. «Wir hatten ein gutes Qualifying, aus der ersten Reihe zu starten, ist immer schön. Als wir losfuhren, hat ein anderer Fahrer neben mir beinahe meinen Lenker gerammt. Also musste ich vom Gas gehen und eine Kawasaki kam vorbei. Die erste Runde war nicht besonders gut, und dann, als ich in den ersten paar Runden hinter Alex Lowes fuhr, war es ein bisschen zu langsam. Das muss ich mir für Sonntag anschauen. Ich muss versuchen, einen besseren Start und bessere erste Runden zu haben. Aber danach konnte ich gut den Rhythmus fahren, den wir Freitagnachmittag gefunden haben. Es sieht so aus, als ob alle etwas mehr Schwierigkeiten hatten. Ich hatte beim Einlenken Probleme mit der Front des Bikes, und etwas mit der Traktion. Es war ein schwieriges Rennen, ich musste zum Beispiel manche Kurven anders anfahren und einen Weg finden, diese Probleme zu umgehen.»

«Tom fand schnell eine Pace, die er auch am Ende noch fuhr», analysierte Teamchef Shaun Muir. «Er konnte nicht viel Boden gutmachen, hat aber einen guten Rhythmus gefunden. Insgesamt sollten wir über die Positionen 6 und 7 von ihm und Michael van der Mark nicht allzu enttäuscht sein. Über 20 Sekunden Rückstand auf den Sieger sind aber nicht, wo wir sein möchten.»



In der Weltmeisterschaft liegt Sykes mit 131 Punkten auf Platz 8, Andrea Locatelli (132) und Garrett Gerloff (134) sind in Reichweite.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Navarra, Scott Redding © Gold & Goose Trophy © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Polizei © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Tom Sykes, Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Scott Redding & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda