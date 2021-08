Wegen Quarantäne: Ganzer SBK-Tross muss in eine Blase

Organisatorisch stellen die Übersee-Events für Promoter Dorna wegen der weltweiten behördlichen Covid-19-Beschränkungen eine Mammutaufgabe dar. Trotzdem bleiben Argentinien und Indonesien im Kalender 2021.

Vergangenes Wochenende wurden die Teams der Superbike- und Supersport-WM von Promoter Dorna informiert, dass die beiden Übersee-Events in Argentinien (Mitte Oktober) und Indonesien (Mitte November) wie geplant stattfinden sollen, SPEEDWEEK.com berichtete. Natürlich abhängig davon, ob die behördlichen Bestimmungen im jeweiligen Land das zulassen.



Die Teams wären nicht böse, würden die beiden Veranstaltungen für dieses Jahr gestrichen und würde stattdessen die Saison in Portimao mit einem Doppel-Event beendet. Denn Argentinien und Indonesien sind nicht nur finanziell eine enorme Belastung, wegen der weltweiten behördlichen Corona-Restriktionen sind sie auch organisatorisch ein Alptraum.

Für Argentinien gibt es zwei Szenarien.



Szenario 1 ist, dass jeder der «essenziellen Personen» auf eigene Kappe nach Buenos Aires in Argentinien fliegt und sich der gesamte Tross dort in mehreren Hotels in eine Blase begibt, nachdem alle erneut negativ auf Covid-19 getestet wurden. Denn bereits vor Abflug in Europa muss jeder einen solchen Test vorlegen. Weil auch Geimpfte die Lungenkrankheit weiterverbreiten können, gilt das auch für sie. Von der Hauptstadt aus geht es dann mit einem Charterflug nach Mendoza in der Region San Juan weiter. Während des Rennwochenendes pendeln die Teams, Offiziellen, Dorna-Mitarbeiter und Medien-Schaffende nur zwischen ihrem Hotel und der Rennstrecke, der Kontakt zu Außenstehenden soll vermieden werden.

Szenario 2 ist grundsätzlich identisch, mit dem Unterschied, dass es schon ab Europa Charterflüge gibt. Die Tross-Mitglieder würden sich also bereits vor dem Abflug in Europa in die Blase begeben.



Grund für die Blase ist, dass das der einzige Weg ist, um die sonst notwendige Quarantäne bei der Einreise nach Argentinien zu umgehen. Für Touristen ist die Einreise derzeit nur mit Sondervisum oder Sondergenehmigung möglich, die Dorna arbeitet eng mit der argentinischen Regierung zusammen.

Aktuell arbeitet die spanische Sportagentur an der Umsetzung von Szenario 2, weil es aus Europa nur sehr begrenzt Linienflüge nach Argentinien gibt.

Das Rennen abzusagen, ist von Seiten der Dorna wegen der bestehenden Verträge nicht möglich. Das Argument «Höhere Gewalt» lässt sich nach 18 Monaten mit Covid-19 auch nicht anführen. Dem Vernehmen nach wurden die Austragungsgebühren für den Event bereits bezahlt, tonnenweise Material der Dorna und von Reifenlieferant Pirelli sind bereits mit dem Schiff unterwegs nach Südamerika.

Dass Tross-Mitglieder aus Großbritannien bei der Rückkehr aus Argentinien zuhause in eine 10-tägige Quarantäne müssen, auf eigene Kosten und in einem vorgeschriebenen Hotel, wurde bei der Dorna deponiert und angeprangert. Weil Argentinien in Großbritannien als «rote Zone» gilt, lassen die derzeitigen Verordnungen keine Ausnahmen von der Quarantäne zu, freitesten ist auch nicht möglich. Teams wie BMW Motorrad und Pata Yamaha haben viele britische Mitarbeiter, auch einige Rennfahrer wohnen in Großbritannien.

Für die SBK-Premiere auf dem Mandalika Circuit auf der Insel Lombok in Indonesien gilt grundsätzlich das Gleiche wie für Argentinien. Erschwerend kommt dort hinzu, dass sich die Rennstrecke noch im Bau befindet.

«Die Strecke selbst und die Auslaufzonen sind fertig», teilte SBK Executive Director Gregorio Lavilla mit. «Die Race-Control, das Medical-Center, die Räumlichkeiten für das Fernsehen und der Heliport sind halb fertig. Eine ausreichende Anzahl Hotelräume steht für den SBK-Tross zur Verfügung. Sie arbeiten sehr schnell und schwer. Ohne Einflüsse von außen, welche die Fortschritte stoppen, sollte alles pünktlich fertiggestellt werden. Bis zum Termin im November sind noch einige Wochen Zeit. Wir verfolgen die Entwicklungen genau – bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir alles bestätigen müssen.»

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien