Bonovo BMW: Chance für Eugene Laverty neben Folger?

Das BMW-Satelliten-Team RC Squadra Corse hat sich als Luftnummer erwiesen, der deutsche Hersteller versucht Eugene Laverty anderweitig unterzubringen. SPEEDWEEK.com sprach mit Bonovo-Teammanager Michael Galinski.

Als Tom Sykes vergangene Woche erfuhr, dass 2022 Scott Redding seinen Platz bei Shaun Muir Racing (SMR) einnimmt, wurde ihm zugleich ein Angebot für das Bonovo-Team unterbreitet. Was für den Engländer zukünftig angedacht ist, könnte sich für Eugene Laverty schon jetzt als Glücksfall erweisen.

Laverty steht wie seine Kollegen Sykes, van der Mark und Folger direkt bei BMW unter Vertrag, der Vizeweltmeister von 2013 wurde für diese Saison im Satelliten-Team RC Squadra Corse untergebracht. Doch nach den ersten vier Events war bei der italienischen Truppe von Eigentümer Roberto Colombo Feierabend, weil diverse Rechnungen nicht bezahlt wurden.

Zwischen BMW Motorsport Direktor Marc Bongers und Bonovo-Eigentümer Jürgen Röder wird seit Wochen über eine mögliche Aufstockung von einem auf zwei Bikes geredet, die Gespräche sind weit vorangeschritten. Für Bonovo wäre das ein großer Schritt: Während ein Ein-Mann-Team in der Superbike-WM ein Saisonbudget von 1 bis 1,5 Millionen Euro braucht, steigen die Kosten für einen zweiten Fahrer um zirka 50 Prozent.

«Prinzipiell ist die Bereitschaft da», sagte Bonovo-Teammanager Michael Galinski beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Herr Röder möchte mit BMW weitermachen und auch enger mit ihnen zusammenarbeiten, aber nicht alleine für ein Zwei-Mann-Team bezahlen. Wenn einer das bewegen kann, dann ist das eher die BMW-Seite. Natürlich würde ich gerne mit zwei Mann fahren, am liebsten schon in der zweiten Saisonhälfte. Es würde uns weiterbringen, wenn wir Eugene als Testmann im Team hätten, so könnten wir schon die entsprechenden Strukturen aufbauen. Das kostet aber alles eine Riesenmarie, deshalb ist noch nichts fix.»

Die Idee, Laverty für den Rest des Jahres bei Bonovo unterzubringen, wurde bei BMW geboren. Das Motorrad des Nordiren ist vorhanden, es müsste aber auch gewährleistet sein, dass genügend Ersatzteile verfügbar und die Reifen von Pirelli bezahlt sind. Außerdem müsste das Bonovo-Team um fünf Mann aufgestockt werden, um Laverty ein professionelles Umfeld bieten zu können.

Die Tatsache, dass nach den jüngsten Verlautbarungen von Promoter Dorna die Überseerennen in Argentinien und Indonesien trotz vieler Unkenrufe stattfinden sollen, könnte sich für Laverty als Bremsklotz erweisen, weil das Bonovo weniger finanziellen Spielraum lässt.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien