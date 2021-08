Toprak Razgatlioglu über Rea: Mehr Respekt geht nicht 29.08.2021 - 07:27 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Trotz Rivalität auf der Rennstrecke pflegen Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu ein gutes Verhältnis

Was Jonathan Rea in der Superbike-WM schon sechsmal erreicht hat, will Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu auch schaffen. Am Respekt vor dem Kawasaki-Star ändert das nichts.