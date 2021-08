Jetzt weiß Gerloff, wie sich Razgatlioglu fühlte

Der in der Superbike-WM aufstrebende Garrett Gerloff erlebte zuletzt zwei schwierige Meetings. Beim Meeting in Navarra wurde der Yamaha-Pilot von Chaz Davies in der ersten Runde abgeschossen.

Die Standpauke, die Garrett Gerloff nach seinem gravierenden Fehler in Assen erhielt, als er Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu in der ersten Kurve abräumte, muss heftig gewesen sein. Seit dem agiert der US-Amerikaner umsichtiger, allerdings sind auch seine Ergebnisse weniger spektakulär: In Most und auch in Navarra schaffte es der GRT Yamaha-Pilot nicht mehr in die Top-5.

Damit sind die zwei neunten Plätze sowie ein Ausfall in Navarra natürlich nicht allein zu erklären. Als Neunter der Superpole hatte der 25-Jährige schon nicht die beste Ausgangsposition für starke Resultate.



«Die Superpole war wirklich eng – zwischen Platz 3 und mir auf Platz 9 lagen nur ein paar Zehntelsekunden. Ich hatte mir eine bessere Ausgangsposition erhofft, aber alle waren sehr schnell», gab Gerloff zu. «Im ersten Rennen hatte ich nicht den besten Start und meine erste Runde war auch nicht sehr gut. Ich habe richtig nach vorne gepusht und wäre in der letzten Kurve fast gestürzt, wodurch mehrere Jungs durchgeschlüpft sind. Es war ein schwieriger Beginn, aber im Laufe des Rennens wurden die Dinge immer besser. Ich konnte einige Plätze gut machen und ein paar schnelle Runden fahren. Ich weiß, dass sowohl ich als auch das Team mehr Potenzial haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Navarra © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Andrea Locatellli © Gold & Goose Mercado und Folger © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Sykes, Locatelli, Van der Mark, Lowes © Gold & Goose Bautista und Haslam © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Rinaldi, Bassani, Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Für den Rennsonntag ließ Gerloff Änderungen an der Abstimmung umsetzen, die sich positiv auswirkten.



«Dadurch fühlte ich mich mit dem Motorrad wohler und konnte meine schnellste Rundenzeit in der letzten Runde des Warm-up fahren – aber leider hatte ich im Superpole-Race einen schlechten Start und konnte meine Startposition für den zweiten Lauf nicht verbessern», bedauerte Gerloff. «Da hatte ich einen viel besseren Start und fühlte mich gut, aber am Eingang von Kurve 9 spürte ich einen Schlag von hinten und lag plötzlich am Boden. Ich bin wirklich enttäuscht für das GRT Yamaha Team, wir haben stetige Fortschritte gemacht, aber wir konnten an diesem Wochenende nicht zeigen, was wir wirklich hatten.»



Genauso fühlte sich Toprak Razgatlioglu, als er von seinem Yamaha-Kollegen in Assen gerammt wurde. Nach dem Meeting in den Niederlanden war der GRT-Pilot WM-Sechster, nach Navarra belegt er mit 135 Punkte den achten Rang. Nur vier Punkte hinter ihm folgt Honda-Ass Álvaro Bautista.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati