Yamaha-Rennchef zu Locatelli: Konstant und fehlerfrei

Als überragender SSP-Weltmeister hatte man von Andrea Locatelli zu Beginn der Superbike-WM 2021 eine schnellere Anpassung an die Yamaha R1 erwartet. Bei Saisonmitte ist er aber etabliert und erntet nur noch Lob.

Italien brachte schon viele sehr gute Rennfahrer hervor, doch als einziger Italiener konnte bisher nur Max Biaggi die Superbike-WM gewinnen (2010, 2012). Yamaha-Pilot Andrea Locatelli muss man zutrauen, die Nachfolge des sechsfachen Weltmeisters anzutreten.



Der 24-Jährige gewann die Supersport-WM 2020 überlegen wie kein Fahrer vor ihm, nicht einmal Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu. Als Belohnung für seine überragende Leistung beförderte ihn Yamaha direkt ins Pata-Werksteam in die Superbike-WM und an die Seite von WM-Leader Toprak Razgatlioglu.

Locatelli startete mit den Plätzen 10, 12 und 9 in Aragón in seine Rookie-Saison, gefolgt von 10, 11 und 5 in Estoril. Bis Donington sollte es das einzige Top-5-Ergebnis bleiben.



Seit Assen ist der aus Bergamo stammende Italiener aber wie ausgewechselt, fährt konstant an der Spitze mit und erreichte neben zwei dritten Plätzen in den Niederlanden fünf vierte Plätze in Serie. Immer häufiger ist er in Positionskämpfe mit den Superbike-Stars Jonathan Rea (Kawasaki), Scott Redding (Ducati) und seinem Teamkollegen verwickelt.

Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli weiß, dass er mit Locatelli einen Mann der Zukunft in seinen Reihen hat.



«Navarra war sein dritten Wochenende in Folge, bei dem er sich als einer der schnellsten Superbike-Piloten bewiesen hat. Er war konstant und machte keine Fehler», lobte der Yamaha-Manager. «Er hat aber auch gezeigt, dass er spürt, wann er aggressiv sein muss. Als er im zweiten Lauf beim Start abgedrängt wurde und einige Positionen verlor, wollte er sofort wieder zur Spitze aufschließen. Das zeigt mir, dass er einen weiteren Schritt gemacht hat und weiterhin lernt und sich verbessert.»

Erstaunlich: Seit Assen hat sich Locatelli von WM-Rang 11 um sechs Plätze verbessert und strebt den vierten Platz von Alex Lowes (Kawasaki) an – der Engländer liegt nur noch 16 Punkte vor ihm!



«Wir freuen uns, dass er mit seiner Konstanz auf den fünften Platz in der Meisterschaft vorgerückt ist und er nun klar den vierten Gesamtrang anvisieren kann», stellte Dosoli fest. «Außerdem ist Andrea ein großartiges Teammitglied und ein netter Kerl.»