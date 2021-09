Magny-Cours, FP3; Ducati vorne, eine BMW streikte

Im dritten Training der Superbike-WM in Magny-Cours wurden die schnellsten Rundenzeiten gefahren. Während Ducati-Ass Scott Redding für die Bestzeit sorgte, war BMW-Pilot Michael van der Mark nur Zuschauer.

Bisher sagten die Meteorologen für Samstag in der Region um Magny-Cours eine hohe Regenwahrscheinlichkeit voraus, mittlerweile sieht es aber nach einem trockenen Tag aus. Bei insgesamt vielen Sonnenstunden ist Regen erst am späten Nachmittag wahrscheinlich, wenn das erste Rennen der Superbike-WM bereits gelaufen ist.



Weil das erste Training am Freitag überwiegend auf nasser Piste stattfand, nutzten einige Teams und Fahrer das 30-minütige FP3 für die Abstimmung ihrer Motorräder auf die trockene Piste. Daten aus den Vorjahren nutzen nichts, weil die französische Rennstrecke 2020 eine neue Asphaltdecke erhielt.

Am Freitag sorgte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im FP2 in 1:37,138 min für die Bestzeit. Damit war der 24-Jährige nur unwesentlich langsamer als bei seinem eigenen Rundenrekord von 1:37,018 min, den er 2019 als Kawasaki-Kundenpilot im Superpole-Race mit dem weichen SCX-Reifen aufgestellt hatte.



Jonathan Rea sorgte im FP3 auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:37,512 min für die erste ansprechende Rundenzeit. Der Kawasaki-Star ließ anschließend eine 1:37,363 min folgen und war damit bereits schneller als am Freitag.



Nachdem Chaz Davies (Ducati), der sich bereits im FP2 stark präsentierte, die Führung in der Zeitenliste übernahm, sorgte Alex Lowes (Kawasaki) in 1:37,056 min nach nur acht Minuten für die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende.



Insgesamt scheint der neue Asphalt bei kühleren Temperaturen schnellere Rundenzeiten zu ermöglichen, denn 19 von 21 Piloten verbesserten sich im Vergleich zum Vortag.

Kurios ein Zwischenfall nach zehn Minuten, als die GRT-Yamaha-Piloten Garrett Gerloff und Kohta Nozane zur selben Zeit in derselben Kurve stürzten. Wie der Crash passierte, wurde von den Kameras nicht festgehalten.



Nach zwölf Minuten setzte sich Rea in 1:37,004 min an die Spitze der Zeitenliste. Damit war der Nordire schneller als der aktuelle Rundenrekord. In den letzten sorgte dann aber erneut Razgatlioglu zuerst in 1:36,713 min, und dann in 1:36,678 min für eine neue Bestzeit.



In den verbliebenen Minuten gingen verschiedene Piloten mit weichen Reifen auf Zeitenjagd. Scott Redding (Ducati) beeindruckte in 1:36,393 min mit der schnellste Rundenzeit in den freien Trainings und auch Rea zeigte erneut eine Steigerung, doch so locker wie der Yamaha-Pilot schüttelte niemand die Rundenzeiten aus dem Ärmel.

BMW-Pilot Jonas Folger präsentierte sich im dritten Training deutlich verbessert. Der Schwindegger fuhr eine persönlich schnellste Runde in 1:38,136 min und war damit um 0,7 sec schneller als im FP2.



Nicht nach Plan verlief das FP3 für Michael van der Mark (BMW), der nicht eine Runde fuhr. Offenbar lag wie im FP2 erneut ein technisches Problem vor, denn hinter verschlossenem Tor wurde an der M1000RR des Niederländers gearbeitet.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM 2021, Magny-Cours, FP1–FP3 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Scott Redding Ducati 1:36,393 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:36,678 3. Garrett Gerloff Yamaha 1:36,709 4. Jonathan Rea Kawasaki 1:36,813 5. Alex Lowes Kawasaki 1:37,056 6. Andrea Locatelli Yamaha 1:37,108 7. Chaz Davies Ducati 1:37,275 8. Tom Sykes BMW 1:37,279 9. Leon Haslam Honda 1:37,419 10. Michael Rinaldi Ducati 1:37,421 11. Alvaro Bautista Honda 1:37,519 12. Axel Bassani Ducati 1:37,610 13. Michael vd Mark BMW 1'37.808 14. Tito Rabat Ducati 1:38,037 15. Jonas Folger BMW 1:38,136 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:38,368 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:38,752 18. Leandro Mercado Honda 1:38,875 19. Isaac Vinales Kawasaki 1:39,116 20. Kohta Nozane Yamaha 1:39,539 21. Loris Cresson Kawasaki 1:39,572